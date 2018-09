Les brigades cyclistes : des policiers de proximité qui montrent l'exemple

De plus en plus de brigades cyclistes de policiers patrouillent dans la ville de Bruxelles. Ils sont une cinquantaine pour l'instant mais ils seront bien plus nombreux encore à l'avenir, entre 200 et 300. Sur le terrain, on comprend l'intérêt du deux roues pour la police.

Chaque jour, l'agent Dimitri Tharouniatis parcourt près de 20 kilomètres à vélo. "J'aime le fait de faire du sport toute la journée, explique-t-il, et puis ça permet d'être accessible, plus proche du citoyen, et ça c'est vraiment important dans notre métier."



La proximité, c'est l'un des grands atouts des bikers, mais ils ont aussi l'avantage de se faufiler partout, et de pouvoir s'arrêter n'importe où. "Il n'y a pas d'obstacle pour un vélo, c'est très facile de se déplacer, raconte David Stevens, chef de brigade à vélo de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, et on est aussi là pour montrer l'exemple, montrer qu'il y a d'autres moyens de déplacement que la voiture, que le vélo c'est le futur."

"Nous n'avons pas de carrosserie"

La difficulté pour cette brigade, c'est qu'elle est sans armure : le cycliste est un usager faible. Les risques d'accident sont plus élevés et ils peuvent entraîner des blessures graves. "C'est vrai que nous n'avons pas de carrosserie, poursuit David Stevens, mais on a appris à rouler de manière défensive, on a reçu des formations spécifiques, et pour l'instant on n'a pas eu d'incidents graves."

La brigade existe depuis 13 ans, et elle n'a aucun mort à déplorer. Dimitri Tharouniatis ne craint d'ailleurs rien avec son vélo, il en a même fait un atout pour courser les voitures en ville. "Dans le centre de Bruxelles, c'est très facile de rattraper un véhicule en vélo, dit-il. Quand on comprend quelle direction il va prendre pour s'enfuir, on sait assez facilement où l'intercepter, ça arrive régulièrement."

L'an passé, les bikers ont verbalisé à 40.000 reprises. Cela concernait essentiellement la protection des usagers faibles.