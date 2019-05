Les boutiques qui vendent du cannabis récréatif perdent des clients

Depuis que le cannabis récréatif (sans substance hallucinogène) est toléré, les magasins se sont multipliés dans le centre-ville de Bruxelles. Pourtant, jusqu'ici, tous travaillaient sans cadre légal.

Une législation flambant neuve

Depuis le mois d’avril une nouvelle législation considère le cannabis récréatif comme un produit à tabac. Il est donc soumis aux mêmes accises et contrôles. Au centre de Bruxelles, Green Day est l’un des rares commerces du quartier à se conformer au nouveau dispositif légal. Michaël Dunod, le gérant, explique : "On n’est plus dans un flou juridique, l’Etat nous met en cadre et il faut travailler en conséquence."

Sur tous les produits à fumer vendus dans ce magasin est collée une vignette fiscale.

Tout est déclaré, le prix est fixe et qualité contrôlée. "Le client connaît désormais la provenance du produit et il sait qu’il subit des contrôles, sur l’étiquette on retrouve le taux de CDB qui doit être inférieur à 7%."

Un impact sur les ventes

Mais pour l’instant, le chiffre d’affaires du magasin est en chute libre. La quinzaine de concurrents du quartier vend encore des produits détaxés. En suisse ou un système identique fonctionne 90% des commerces de départ ont disparu. Seuls les magasins à la gamme de produits diversifiés ont atteint un seuil de rentabilité.