Les bornes de rechargement pour voitures électriques en Belgique sont-elles trop peu présentes ?

Il est de plus en plus régulier de voir des places de stationnement équipées d’une borne de recharge pour voiture électrique, le plus souvent sur des parkings de grandes surfaces, hôtels, concessionnaires automobiles, parkings payants. Des quotas existent, comme à travers le Pacte énergétique wallon, pour une transition de l’essence à l’électrique d’ici 2030. Mais ces bornes sont-elles suffisantes pour accueillir ce changement qui s’offre de plus en plus à nous économiquement et technologiquement ?

Une directive européenne approuvée en octobre 2014 fixait pour objectif à la fin 2020 que "le nombre de points de chargement public ou accessible au public devrait correspondre à environ 10% du nombre de véhicules électriques en circulation à ce moment-là". Avec près de 24.000 véhicules électriques (ainsi que près de 155.000 hybrides, comme l’indique StatBel), la Belgique devrait donc être dotée d’un peu moins de 2500 bornes de recharges accessibles au public. Le cap est passé puisque, hors bornes de domiciles privés, est répertorié un total de 4128 points de recharges rassemblant 12.421 prises, payantes ou gratuites confondues. Celles-ci sont localisées, avec leurs disponibilités, leurs tarifs ainsi que leurs puissances sur le site et l’application Chargemap.

Assez de bornes, mais pas assez bien localisées ?

Il y a déjà un an, Bruno Classens, président de l’ASBL AMPERes (Association pour la Mobilité Propre, Electrique et RESponsable) qui regroupe des utilisateurs faisant le pari de la voiture électrique, se disait confiant quant au bon développement de l’autonomie des batteries permettant bon nombre de trajets sans devoir effectuer un arrêt : “L’autonomie des véhicules électriques ne cesse d’augmenter. Pour ma première voiture, j’avais une autonomie de 150 km. Les modèles sur le marché offrent aujourd’hui une autonomie de 400 km, voire 500 km”.

Encore faut-il partir avec une batterie chargée et potentiellement en avoir une chez soi, ce qui n’est pas le cas de tout le monde et met les personnes en appartement ou ne disposant pas de garage aussi en difficulté. Plus difficile alors de pouvoir prendre la route sans tracas, ou avec la nécessité d’avoir un point de recharge sans trop de détour et que celui-ci soit libre. Ce sous-effectif à certains endroits peut poser problème, bien qu’il soit très complexe d’objectiver et chiffrer la difficulté rencontrée par les utilisateurs à recharger leur véhicule dans certains endroits. Chargemap livre sur son site une répartition des lieux où trouver ces bornes. Près de 23% restent non-identifiés, mais le haut du classement est occupés par des parkings, des commerces, des concessions automobiles, des hôtels, des restaurants ainsi que des entreprises et voiries. En revanche très peu de gares, hôpitaux ou services publics, une disparité privé/public mais qui constitue une offre au-delà des objectifs donc.

Même si l’autonomie permet de réaliser la grande majorité des possibilités de trajets étant donné la superficie de notre pays, pour certains allers-retours une recharge est nécessaire. Et entre en jeu la disponibilité d’une borne ainsi que sa puissance de charge (qui fera durer plus ou moins longtemps l’attente avant de reprendre la route). C’est pour encourager ces déplacements plus longs que la France a décidé d’investir pour aider à équiper 440 aires d’autoroutes concédées (avec péage) et nationales comme l’annonçait le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebarri. Une enveloppe à hauteur de 100 millions d’euros pour "rattraper un retard".

Un retard mais pas que, car le prix d’une borne influence aussi les usagers, certaines gratuites, d’autres payantes : rien n’est uniforme et la sélection du coût n’est pas encore possible étant donné le peu de bornes présentes dans certains endroits du pays. Bruno Classens défend ce coût de recharge comme toujours inférieur à celui d’un plein d’essence ou de diesel, et reste l’option d’installer une borne à son domicile pour un prix compris entre 1500 et 2000 euros.

Beaucoup de bornes et pas assez de véhicules électriques ?

Face aux pays du nord comme la Norvège qui disposaient déjà d’un parc automobile électrique à 8% en 2018, ceci grâce à de nombreuses aides pour encourager les consommateurs à effectuer la transition de l’essence à l’électrique, La Belgique et ses 0,3% font pâle figure. Le réseau est en place, le nombre d’immatriculations de voitures électriques ou hybrides est croissant mais celui-ci semble loin, même déjà trop loin, des objectifs souhaités par le Pacte énergétique wallon.

Atteindre 18% de véhicules électriques à batterie d’ici 2030 alors que nous sommes en dessous de 1%, l’objectif est ambitieux et des concessionnaires n’ont pas caché leur avis à l’émission On Est Pas Des Pigeons : "Je devrais pousser à acheter de l’électrique, mais financièrement, vous ne vous y retrouverez pas. L’hybride et l’électrique sont surtout intéressants pour les sociétés qui ont un incitant fiscal avec une déduction jusqu’à 100%. Ce qui n’est pas le cas en Wallonie et à Bruxelles pour les particuliers ".

Un avis qui contraste avec celui d’AMPERes qui juge nécessaire de calculer le coût du véhicule au kilomètre sur sa durée de vie : “Une fois que l’achat est fait, on n’a plus de frais de carburant. Les taxes (liées au diesel) et les frais d’entretien sont également réduits". Les modèles se généralisent et deviennent de plus en plus abordables à l’achat en comparaisson d’un véhicule à motorisation essence ou diesel. En janvier, Deloitte affirmait dans une enquête qu’un belge sur trois envisage d’acheter un modèle électrique ou hybride.