Les bons réflexes en cas de forte chaleur

Quels sont les bons réflexes pour éviter les troubles dus à la chaleur ? L’AVIQ (L’Agence pour une Vie de Qualité) fait le point dans un communiqué. Tout le monde est évidemment concerné, mais les risques sont plus élevés pour certains d’entre nous comme les jeunes enfants, les plus âgés et isolées. Voici donc quelques conseils pour traverser ces quelques jours de la manière la plus confortable possible.

Il faut avant tout bien s’hydrater, boire au moins 1,5 litre d’eau en évitant les boissons alcoolisées, sucrées et le café. Au niveau de l’alimentation, il est conseillé de manger régulièrement et en suffisance, surtout des fruits et des légumes de saison. P

our vous protéger des fortes chaleurs, restez le plus possible à l’intérieur aux moments les plus chauds de la journée, fermez les fenêtres et les rideaux des façades exposées au soleil et ne les ouvrez que la plus grosse chaleur est passée.

Si vous devez quand même sortir pour aller travailler, limitez autant que possible les efforts physiques et surtout protégez votre peau du soleil, sans oublier chapeau, casquette et lunettes de soleil.

Bébés et jeunes enfants