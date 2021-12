Les bonnes nouvelles de 2021 que vous n’avez (peut-être) pas vu passer

Les années 2020 se suivent et se ressemblent. C’est ce qu’on pourrait croire quand on voit que la pandémie de Covid-19 est loin d’être terminée (et qu’une nouvelle phase se dessine avec le variant Omicron), que le contexte politique est toujours tendu dans certaines parties du globe (comme en Ukraine, en Syrie ou au Mali) ou quand on voit l’Afghanistan retomber sous le joug des talibans, 20 après s’en être libérée. Comme chaque année, aussi, de grands noms nous ont quittés, parfois brutalement, et des catastrophes, comme les inondations de l’été, ont emporté des vies.

Pourtant, même si on en parle moins, 2021 a eu, tout comme 2020, son lot d’événements heureux et réconfortants. Petit tour d’horizon avant d’aborder l’an 2022 avec (un peu) plus d’espoir.

Les pandas de Chine ne sont plus officiellement une espèce en danger (et les baleines à bosse vont mieux)

Le plastique jetable va être progressivement banni en Belgique

Après deux directives européennes en 2015 et en 2019, le fédéral a approuvé en septembre dernier l’interdiction progressive des produits et plastique jetables. Il sera donc interdit de mettre sur le marché les sacs en plastique légers avec poignée (à l’exception des sacs très légers, des sacs en plastiques réutilisables et des sacs fournis dans les aéroports), ainsi que les bâtonnets de coton-tige en plastique, les couverts, assiettes et pailles en plastique, les récipients pour aliments en polystyrène expansé, etc.

Ces ustensiles étaient déjà interdits dans les établissements wallons ouverts au public depuis le 1er janvier.

En 2020 déjà, la Belgique pouvait se féliciter : sur plus de 805.000 tonnes d’emballages mis sur le marché, plus de 760.000 avaient été recyclés, soit 94,9%, selon Fost Plus, la structure en charge de la chaîne de recyclage des emballages ménagers. Au total, 64,9 kilos d’emballages ménagers au total par habitant ont ainsi pu être recyclés, dont 15 kilos de PMC.

Google et YouTube interdisent les contenus climatosceptiques

En octobre, les deux plateformes du groupe Alphabet, Google et YouTube, ont durci leur règlement contre les publicités et les contenus climatosceptiques, c’est-à-dire qui nient le dérèglement climatique et ses conséquences. La publicité et la monétisation sont notamment interdites lorsqu’elles "contredisent le consensus scientifique bien établi autour de l’existence et des causes du changement climatique", affirment les nouvelles règles.

"Les annonceurs ne veulent tout simplement pas que leurs pubs apparaissent à côté de ce genre de contenus", a justifié Google. Ce règlement s’applique aux messages qui estiment que le changement climatique est une affabulation ou une arnaque, mais aussi ceux qui nient le changement et ses causes liées à l’activité humaine.