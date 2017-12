Les bienfaits du sport à l'extérieur en période hivernale

En hiver, continuer à pratiquer du sport en extérieur peut être bénéfique pour la santé, si vous le faites bien sûr dans de bonnes conditions.

Motivation

Au milieu de nombreux coureurs et cyclistes sur la promenade verte de Bruxelles, nous rencontrons Matthieu Overtus sur son vélo de course. Sa passion, le triathlon. Équipé d'un bonnet, de gants, d'un pantalon long et d'une veste chaude, il n'a visiblement pas peur de prendre froid.

"C'est sûr que c'est super important de faire du sport", explique-t-il, "ça permet de s'oxygéner, d'activer la circulation, d'améliorer le fonctionnement de son corps. Ça marche pour moi en tout cas. Surtout en ce moment entre les fêtes, c'est important de dépenser des calories".

Plus de calories brûlées

Matthieu ne croit pas si bien dire. En hiver, en effet, le corps a tendance à consommer plus d'énergie, comme le confirme Jean-Pierre Castiaux, médecin du sport : "On dépense plus de calories dans le froid. Non seulement on fait un effort physique, mais on doit aussi lutter contre le froid ce qui augmente encore la dépense d'énergie".

Défenses immunitaires boostées

Une étude montre aussi qu'en période hivernale, on renforce d'avantage ses défenses immunitaires en faisant du sport. Toujours sur la promenade verte, nous croisons une adepte de la marche nordique qui semble en ressentir les effets : "Je ne sais pas si je suis moins malade en hiver, mais je crois quand même, je suis en assez bonne santé! Je fais d'autres choses aussi, mais c'est indispensable de bouger et de s'aérer, c'est bon pour le moral aussi, en fait".

On ne commence pas à faire du sport pour la première fois en hiver"

Mais prudence, à côté des avantages il y a aussi quelques dangers.

"Les muscles et les tendons ont horreur du froid, le cœur aussi a horreur du froid", préviens le docteur Castiaux, "Il y a plus d'accidents cardiaques quand il fait froid, plus de blessures musculaires. C'est pourquoi il faut être entrainé! On ne commence pas à faire du sport pour la première fois en hiver".

Échauffement, hydratation et équipement

Pour les autres, il faut penser à bien s'échauffer, bien s'hydrater et bien sûr s'équiper. Depuis plus de 30 ans, Philippe Tiberghien est un spécialiste de l'équipement sportif. Pour l'hiver, il recommande des pantalons qui tiennent chaud pour éviter les contractures musculaires, et des t-shirt longues manches dans des matières très spécifiques qui absorbent l'humidité. Par-dessus, éventuellement un coupe-vent.

Un bonnet et une paire de gants peuvent compléter la panoplie, pour continuer à profiter des bienfaits du sport en toute saison.