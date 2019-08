Les Belges sont les travailleurs les moins flexibles d'Europe

L’écart est moins important en ce qui concerne le travail le week-end. La Belgique est dans la moyenne basse de l’UE avec un taux de 17,8% concernant le travail le samedi, alors que les autres pays de l’UE se situent autour des 22%. Là encore, certains de nos voisins comme l’Italie, la Grèce ou Malte dépassent les 30%. Nos voisins plus proches (Pays-Bas, Allemagne, France) sont tous au-dessus de notre taux, compris entre 22% et 27%.

Le chiffre a plutôt baissé en quinze ans. En 2004, 4,6% des Belges travaillaient la nuit. Ils ne sont plus que 3% actuellement, bien loin de la moyenne européenne qui se situe à 5,6%. Le chiffre est sensiblement plus important en Wallonie (3,2%) qu’en Flandre (3%) et qu’à Bruxelles (2,8%). Il n’y a que quatre pays parmi les 28 qui font moins que nous : la Croatie, la Lituanie, la Pologne et le Portugal. De l’autre côté de l’échelle, la Slovaquie (16,5%), l’Italie (9,2%), Malte (9,1%) et la Slovénie (9,1%) ont davantage recours au travail de nuit.

Que dit la loi ?

Ces faibles taux de travail la nuit ou le week-end peuvent s’expliquer par une législation belge plutôt protectrice des travailleurs en la matière. Ainsi, le travail de nuit, après 20h et avant 6h du matin ainsi que le dimanche est théoriquement interdit. Bien sûr, certains secteurs sont parvenus grâce à des accords paritaires entre employeurs et syndicats à mettre en place un travail en dehors de ces horaires. Mais cela se fait après une négociation qui implique donc plus de récupérations ou des avantages qui rendent ce travail plus cher pour les employeurs… de quoi freiner les envies de pousser au travail de nuit ou le week-end.

Pour la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), ce travail flexible devrait être plus développé, à la fois répondre aux besoins de notre économie très exportatrice, mais aussi pour répondre à une certaine "liberté dans l’organisation du travail pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale". "Cela doit bien sûr s’inscrire dans le respect d’un certain nombre de limites absolues et sur une base volontaire dans le chef des travailleurs", précise encore la FEB.

Du côté de la CGSLB, on s’étonne des chiffres plaçant la Belgique en queue de peloton européen. "On avait même l’impression inverse, en comparant les chiffres belges avec ceux de nos collègues européens", nous explique le porte-parole du syndicat libéral. Et la CGSLB de rejoindre, du moins sur le principe, l’idée d’explorer de nouvelles pistes vers un travail décalé. "Nous n’avons jamais dit à non à une certaine flexibilité car on le sait, certains travailleurs sont aussi demandeurs. Mais cela doit toujours faire partie d’une négociation car le travail de nuit par exemple a des conséquences sur le biorythme des gens et donc, il faut compenser le coût social que cela représente."