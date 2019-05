Les Belges se rendent peu dans les musées

Entre les Belges et les musées, ce ne serait plus l’amour fou. C’est une des conclusions livrées par une récente étude, en témoignent ces chiffres : 73% des Belges âgés de plus de 18 ans affirment visiter les musées de manière occasionnelle et la moitié d’entre eux se rendrait dans un musée moins d’une fois par an. Comment expliquer ce manque d’attrait pour nos musées ?

D’abord, le prix des tickets d’entrée. Ceux-ci seraient jugés parfois trop onéreux. Le manque de communication et d’information autour des événements, le caractère ennuyeux et austère de certains musées et enfin, la distance trop éloignée entre un visiteur potentiel et le lieu d’intérêt, sont épinglés comme des freins à se rendre dans un musée.

Les musées prisés par les Belges titulaires d’un diplôme du Supérieur

Autre enseignement de cette même étude : ce sont les Belges les plus engagés socialement et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui fréquentent le plus les musées (60%). Les 40% restants représentent toutes les autres couches de la population, des enfants aux seniors. Les responsables des musées essaient, cependant, d’attirer des profils différents. A cette fin, certains musées se modernisent et tente d’être plus attrayants. C’est ainsi qu’apparaissent de plus en plus d’expériences immersives et interactives avec l’utilisation de sources audio, de smartphones ou de tablettes.

Enfin, l’histoire, les sciences et les technologies sont les matières les plus populaires chez les Belges. Preuve en est ce top 3 des musées qui ont le plus de succès : le musée des sciences naturelles de Bruxelles, le musée d’art et d’histoire du Cinquantenaire ou encore l’Europe Space Center de Redu, pour ne citer qu’eux. Les musées d’art classiques et modernes arrivent plus bas dans le classement. Parmi les préférés, le musée Magritte, le grand curtius à Liège ou encore les musées des beaux-arts de Bruxelles où se rendent 650.000 visiteurs chaque année.