Les Belges raffolent des maisons à un euro en Sicile

À l'approche des vacances de Pâques, pourquoi ne pas rêver d'une maison à un euro? En Sicile, plusieurs villages tentent l'expérience. Les Italiens désormais taxés dès la deuxième maison se séparent de leurs biens. Tout profit pour nos concitoyens, propriétaires à moindre frais et une cinquantaine de Belges ont déjà investi.

Acquaviva est un village perché à près de 600 mètres d'altitude. Vu du ciel, avec ses maisons accrochées à la colline, il ferait presque rêver. Mais à 50 kilomètres des grandes villes, il s'est vidé de ses habitants au fil des années. Ce que confirme Giovanni, le coiffeur du village : "Tous les jeunes sont partis parce qu'ils n'avaient plus de travail. Ils sont allés dans le nord, en France ou en Belgique. On était 5000 il y a 50 ans. Nous ne sommes plus que 900 aujourd’hui."

Charges trop lourdes à supporter

Il s'agit d'un village aux maisons abandonnées, un danger pour la sécurité et qui pèsent sur les finances de certains Italiens. Salvatore vend sa seconde maison à un euro symbolique car les charges, dit-il, sont devenues trop lourdes à supporter. "Je vends cette maison parce qu'il y a trop de frais. D'abord les immondices puis l'électricité et l'eau. Voilà pourquoi je la vends. Ça fait quand même 800 euros par an." Garder cette maison, cela représente chaque année un mois de pension pour Salvatore.

Aujourd'hui, l'Etat italien fait payer un précompte immobilier à partir de la deuxième maison. Alors, les Siciliens s'en séparent pour quelques euros. La famille de Flavio Cioffi propose d'ailleurs aux Belges des maisons bon marché. "Le prix des maisons débute à un euro. Rajoutez 2400 euros de frais de notaire et vous pouvez réaliser les travaux quand vous le souhaitez. Il n’y a pas d’obligation de rénovation."

Je vois l'avenir en rose

Moins de Siciliens et plus d'étrangers, ne constitue pas vraiment un problème pour les habitants du village explique Giovanni, maçon dans le village : "Moi, l'avenir, je le vois rose pour le village. Il y aura plus de monde, donc forcément plus de travail et plus de magasins aussi."

Au total, près de 50 maisons ont déjà été achetées par des Belges. Vingt d'entre-eux viendront même s'installer à Acquaviva d'ici quelques mois.