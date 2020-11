Les Belges parlent de mieux en mieux l’anglais : notre pays dans le top 10 d’un classement mondial

Si les trois langues officielles de Belgique sont le français, le néerlandais et l’allemand, les Belges semblent aussi tirer leur épingle du jeu lorsqu’il s’agit de s’exprimer en anglais. C’est ce qui ressort d’un rapport du service d’apprentissage des langues Education First (EF), qui a classé 100 pays selon les compétences de ses citoyens dans la langue de Shakespeare.

Plus d’un million de personnes dans le monde considèrent l’anglais comme le second langage qu’ils savent parler. Il faut en comptabiliser de centaine de millions supplémentaires si on considère aussi ceux qui ont des compétences dans cette langue en tant que troisième ou quatrième langue.

Toutefois, le niveau des compétences langagières dans les différents pays où l’on apprend l’anglais et qu’il n’est pas une langue officielle divergent. Si 54 pays ont l’anglais comme langue officielle dans le monde, pour les autres, c’est à l’école, par soi-même ou encore en voyageant qu’il faut apprendre ce langage si on le désire.

Mais à ce sujet, les Belges n’ont pas à rougir puisqu’ils pointent à la neuvième place d’un classement qui recense 100 pays dont certains où la langue anglaise figure parmi les langues officielles. Notre pays est même parmi ceux où l’on observe une "très haute compétence" dans la langue de Shakespeare.

Les Pays-Bas en tête de classement

Chaque année, EF dresse le même classement qui permet d’évaluer le niveau des citoyens de nombreux pays en anglais à l’échelle mondiale. Pour évaluer les états, la société de cours de langue a mis à profit les données qu’elle collecte tout au long de l’année lorsqu’elle fait passer des tests à des individus. Elle a donné une note à chaque pays, ce qui permet ensuite de les classer par rapport aux autres. Ce sont au total 2,2 millions d’adultes qui ont procédé à un test via EF en 2019 qui ont permis d’établir ce top mondial.

En première position, ce sont les Pays-Bas qui sont les plus doués lorsqu’il s’agit de parler l’anglais. Suivent ensuite le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège. La Belgique arrive en neuvième position, précédée par l’Allemagne et suivie par Singapour. Il s’agit d’une nette amélioration pour notre pays puisque dans l’édition 2015 du classement, il ne figurait qu’en 17e position et en 13e position en 2019.

Dans le top 9, qui est donc conclu par notre plat pays, ne figurent que des pays européens. Les pays de l’Union Européenne ont tous des compétences "très hautes" ou "hautes", à l’exception de l’Italie et l’Espagne qui ont des compétences "modérées" en anglais.

Les jeunes meilleurs en anglais

Le rapport compare aussi le niveau en anglais selon certains critères. Parmi eux : le genre. Alors que les femmes dominaient en termes des résultats lors des précédentes éditions du rapport, l’écart tend à se combler avec cette édition 2020 du classement.

EF précise aussi que ce sont les plus jeunes tranches d’âge qui parlent le mieux l’anglais dans tous les pays du classement. En Europe, les répondants aux tests âgés de 21 à 25 ans dominent le classement suivis par les 26-30 ans. Viennent ensuite les individus âgés entre 31 et 40 ans. Les deux dernières tranches d’âge, 41 et plus et 18-20 ans arrivent avec des résultats bien moins élevés que les trois premières catégories.

Selon EF, la forte capacité des étudiants en fin de cycle et des jeunes travailleurs à avoir un bon niveau d’anglais est une preuve de l’importance de cette langue dans les universités du monde. "Depuis 30 ans, notre monde hyperconnecté utilise l’anglais comme sa langue commune", écrit le service de cours de langue dans l’introduction de son rapport.