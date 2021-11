Les Belges ont marché pour le climat sur... des tapis de course

Ce samedi 6 novembre, alors que la première semaine de la COP26 touche à sa fin, des dizaines de milliers de manifestants descendent dans les rues aux quatre coins du globe pour exiger la "justice climatique" et des mesures immédiates pour protéger les communautés déjà impactées par le réchauffement climatique.

Du côté de Glasgow, ville écossaise où a lieu la 26e édition de la Conférence des parties, 50.000 personnes sont attendues dans les rues à proximité du congrès où se situe la grande conférence de l’ONU sur le climat. Sur place, des photos et vidéos du monde entier seront diffusées pour donner la parole à ceux qui manifestent à distance dans le cadre de la "World Climate March".

Un soutien depuis Bruxelles

Sur la place de la Monnaie à Bruxelles, Youth for Climate et Oxfam Belgique ont eux aussi organisé une action interactive pour être vus et entendus. L’objectif : faire entendre la voix des personnes qui n’ont pas pu se rendre à la grande marche pour le climat. "Cette COP n’a pas été très inclusive" relève Élise Hallet, membre de Youth for Climate. "ll y avait beaucoup de conditions difficiles à remplir pour pouvoir se rendre en Écosse. Le coût de la vie y est notamment assez cher et avec le Covid, c’est compliqué. Enormément de personnes ont été frustrées de ne pas pouvoir s’y rendre.

Pour combler cette frustration, les organisations ont installé deux tapis de courses sur la place et ont invité les passants à marcher quelques instants pour le climat : "On invite les gens à marcher ou courir sur les tapis avec un message ou un panneau. On prend ensuite une photo ou une vidéo d’eux que l’on enverra sur le site Worldclimatemarch.org. Les photos envoyées sur ce site seront diffusées lors de la marche qui aura lieu à Glasgow." précise Julien Lepeer, membre d’Oxfam.