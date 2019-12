Les Belges consomment plus que la moyenne des autres Européens

Chaque année, l’Office statistique européen, Eurostat, publie une enquête sur la consommation par habitant : après les Luxembourgeois, les Allemands, les Autrichiens et les Danois, les Belges sont les Européens les plus prospères.

L’Union européenne a analysé la consommation individuelle effective (CIE) dans chaque État membre. En Belgique, cet indicateur du niveau de bien-être matériel des ménages était 13% supérieur à la moyenne européenne en 2018. Elle fait ainsi partie du top 5. Le PIB par habitant s’est échelonné entre 56% de la moyenne de l’UE en Bulgarie et 134% au Luxembourg. La Croatie, la Hongrie et la Bulgarie ferment la marche avec respectivement 64%, 64% et 56% par rapport à la moyenne européenne.

La consommation individuelle effective prend en compte les biens et services effectivement consommés par les individus, indépendamment du fait que ces biens et services aient été achetés et payés par les ménages, par l’État, ou par des organisations à but non lucratif. Cette notion est souvent considérée comme la mesure préférable, car elle n’est pas influencée par le fait que l’organisation de certains services importants consommés par les ménages, comme les services de santé et d’éducation.