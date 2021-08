Les Belges, champions d’Europe de la consommation quotidienne de soda

En canette ou en bouteille, 1 belge sur 5 consomme quotidiennement des boissons sucrées. Un constat établi par Eurostat qui révèle également que notre pays est le premier en Europe dans cette matière. Cette tendance concerne surtout les hommes de moins de 30 ans. C’est, par exemple, le cas de Nicolas, 26 ans : “Je consomme du Coca assez régulièrement. Jusqu’à très récemment, j’en buvais même jusqu’à 1 litre par jour mais il y a deux semaines, j’ai commencé à ressentir des effets indésirables sur ma santé. Du coup, j’essaye de diminuer".

Sucre, calorie et acide

Consommer régulièrement du soda peut, en effet, avoir des conséquences néfastes sur notre organisme. Outre le sucre et l’apport en calories de ces boissons, il existe d’autres substances qui, ingérées en trop grande quantité, sont également nocives pour la santé. "De manière générale, les sodas sont trop acides, ce qui est mauvais pour les dents, les gencives, l’œsophage, l’estomac, etc. Ils contiennent, en particulier, de l’acide phosphorique. Pris en trop grande quantité, celui-ci empêche notamment l’absorption du calcium. Or, on en a besoin pour solidifier nos dents et nos os" explique Mélissa Moretti, diététicienne à Hôpital Universitaire Des Enfants Reine Fabiola.

Conseils pour diminuer sa consommation

" J’essaye de stopper, ou en tout cas, d’en boire le moins possible mais c’est dur ! Je ne bois pas de café. Du coup, le coca, c’est ma petite dose de sucre, mon coup de fouet pour tenir au boulot. J’ai aussi du mal à boire de l’eau en mangeant, j’ai donc besoin d’un petit quelque chose en plus. Non, ce n’est vraiment pas facile " concède Nicolas.

Pour aider les personnes comme Nicolas, qui souhaite diminuer ou arrêter les boissons sucrées, Mélissa Moretti a quelques conseils à leur donner : " L’idéal, c’est de ne consommer des sodas que de manière occasionnelle et festive, mais il ne faut surtout pas que ça devienne une habitude quotidienne. Vous pouvez aussi acheter ces boissons dans des plus petits contenants, comme les canettes de 25 centilitres. Ce qui permet de n’en boire qu’une toute petite quantité et non pas une bouteille d’un demi-litre par exemple. Enfin, vous pouvez aussi diluer votre boisson avec de l’eau pour vous déshabituer petit à petit du goût sucré".

Mélissa Moretti conseille également de ne pas habituer les enfants à consommer des boissons sucrées dès leur plus jeune âge. Elle plaide également pour que celles-ci disparaissent complètement des écoles et que leur prix soit augmenté pour dissuader les gens d’en acheter.