Les Belges boudent la Belgique pour leurs vacances

Les Belges adorent voyager à l'étranger, un peu moins dans leur propre pays. C'est ce qui ressort des derniers chiffres sur les voyages des Européens rendus publics par Eurostat, l'Office de statistiques de l'Union Européenne. Sur les 15 millions de voyages (affaires et vacances) comptabilisés en 2017 au départ de la Belgique, près de 12 millions avaient pour destination un autre pays, soit environ 80%. Les 20% restants, un voyage sur cinq, étaient effectués à l'intérieur des frontières nationales.

Seul le Luxembourg enregistre un taux inférieur avec à peine 1,7% de voyages réalisés en interne. Au contraire, une majorité d'Européens semble privilégier des séjours au sein de leur propre pays puisque la moyenne européenne atteint 73% contre un quart dans un pays étranger. Les pourcentages les plus élevés pour des voyages internes ont été observés en Roumanie (94%), en Espagne (91%), au Portugal (89%), en Grèce (88%), en France (87%) et en Bulgarie (86%).

Parmi cette minorité de Belges qui restent en Belgique, Jean-Denis et Charlotte, un couple originaire de Habay-La-Neuve (Province de Luxembourg) qui passe presque chaque été aux Lacs de l'Eau d'Heure, à cheval sur les provinces de Namur et de Hainaut : "nous avons tout ce qu'il nous faut ici à seulement 90 minutes en voiture de chez nous. On a loué une petite maison en bord de lac, on est à proximité de tout et on peut faire des balades dans la nature sans devoir faire des centaines de kilomètres. On ne voit pas pourquoi il faudrait aller dans le sud de la France pour avoir à peu près la même chose qu'ici. Des fois, ça vaut la peine de voir ce qu'il se passe juste à côté de chez soi, il ne faut pas aller loin pour trouver de beaux endroits et être dépaysé".

La voiture est reine, le train à la peine

Dans son dernier rapport sur les voyages des Européens, Eurostat révèle également quels sont les moyens de transport privilégiés par les ressortissants de chaque pays. Sans beaucoup de surprise, la voiture occupe la première place dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Qu'elle soit privée ou de location, elle reste le mode de déplacement préféré des vacanciers belges avec près de 55% du total de voyages réalisés. Viennent ensuite l'avion (33,3%) et, loin derrière, le train (6,6%) et l'autocar (3,4%). C'est en France (15%) et en Allemagne (14%) que le train a été le plus utilisé, soit près d'un voyage sur sept. Enfin, toujours selon Eurostat, la durée moyenne d'un voyage pour un résident belge est de 6,5 nuits.