Les Belges assurent deux fois plus leur chat ou leur chien qu'auparavant

De plus en plus de Belges contractent une assurance pour couvrir les soins médicaux de leur animal de compagnie. Selon des chiffres cités par nos confrères de Het Laatste Nieuws, l'assureur Corona Direct a constaté une augmentation de 30 % en un an du nombre d'assurances concernant les chiens. Chez Axa, on évoque aussi une explosion du nombre de polices d'assurances couvrant les chats et les chiens: elles se sont multipliées par deux en un an.

Il faut dire qu'une visite chez le vétérinaire coûte cher. Une consultation coûte en moyenne entre 20 et 30 euros. Quant aux traitements médicamenteux, ils peuvent représenter un coût de plusieurs centaines d'euros, disent encore nos confrères de Het Laatste Nieuws qui ont fait le compte et comparé ces frais avec le coût d'une assurance : 10 euros chez certains assureurs, jusqu'à 18 euros chez d'autres.

Le comparateur de primes d'assurances pour animaux "assurance-animaux" dresse un tableau indicatif: