Les beautés de la terre vues de l'espace dans un livre gratuit de la NASA

Dans les pages du livre, des tourbillons de nuages blancs, des océans d'un bleu profond et des paysages multicolores prennent vie. En tout, 69 clichés classés en 4 catégories : atmosphère, eau, terre et glace/neige.

"Les images spectaculaires de ce livre nous rappellent la beauté majestueuse de notre monde, a déclaré Lawrence Friedl, directeur du programme de sciences appliquées de la NASA à Washington. Nous espérons que ces images donneront l'envie à tous d'explorer, comprendre et apprécier la planète que nous appelons maison".

Chaque jour, quelque chose de neuf

Le livre se veut à l'intersection entre l'art et les sciences. Dans l'introduction, Michael Carlowicz, éditeur responsable de l'observation terrestre, précise : "Nous avons choisi ces images parce qu'elles nous inspirent. Elles racontent l'histoire d'une planète vieille de 4,5 milliards d'années où il y a toujours quelque chose de neuf à voir. Elles nous montrent que quoi que l'esprit humain puisse imaginer, quoi que l'artiste puisse concevoir, il y a peu de choses plus fantastiques et inspirantes que le monde tel qu'il est déjà. La vérité de notre planète est aussi puissante que n'importe quelle fiction".

L'agence spatiale américaine offre aujourd'hui ce superbe recueil 60 ans après sa première observation de la terre depuis l'espace grâce au lancement d'Explorer 1. Vous pouvez découvrir ou télécharger le livre sur le lien suivant.