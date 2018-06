Les bas nylon sont-ils tous trop fragiles? Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bas?

Les bas nylon sont arrivés en Europe avec les GI's à la fin de la guerre 40-45, il y a un peu plus de 70 ans. Pour avoir chaud ou par coquetterie, vous êtes encore nombreuses à aimer les enfiler. Plus de 7 millions de paires se vendent chaque année en Belgique. Mais vous êtes aussi de plus en plus nombreuses à vous plaindre de leur qualité. Plus fins, moins solides, ils s’effileraient trop facilement.

Adèle Chasson de Halte Obsolescence. - © RTBF Une enquête récente, réalisée par Halte Obsolescence, une association française qui milite pour des produits plus durables, confirme ce sentiment. Plus de 3000 utilisatrices y ont participé. Selon ses conclusions, plus de 70% des bas ne tiennent pas plus de six utilisations. Et pour les 2/3 de ces 70%, cela se limite même à deux ou trois utilisations. "C'est vraiment tous les bas. Il n'y a pas vraiment de distinction même si les collants les plus fins et les plus transparents sont plus fragiles", explique Adèle Chasson, chargée de mission chez Halte Obsolescence. L'industrie du textile favoriserait-elle cette obsolescence ? C'est le sentiment de cette association. Pourtant, et toujours d'après cette enquête, les utilisatrices seraient prêtes à payer plus pour une meilleure qualité : "Ce que montre aussi notre sondage, c'est que les utilisatrices dépensent en moyenne 9 euros pour leur collant, mais qu'elles seraient prêtes à dépenser jusqu'à 17 euros pour un collant plus durable". Certains s'en rappelleront, dans les années 50', la société américaine du Pont de Nemours (la première à commercialiser des bas nylon) a voulu prouver la solidité de ses collants en tractant une voiture avec une autre, grâce à un bas nylon. On était alors en 1953 et à l'époque, on parlait déjà de l'obsolescence programmée. De notre côté, nous avons tenté de renouveler l'expérience avec un bas nylon bon marché (voir notre reportage). Résultat : le bas collant s'est déchiré tout de suite et la voiture n'a même pas bougé d'un millimètre.

Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bas nylon? - © RTBF Jean-Marie Raquez, chercheur FNRS - UMons. - © RTBF Qu'est-ce qui fait la résistance d'un bas ? Mais qu'est-ce qui fait qu'un bas nylon est plus résistant qu'un autre ? Y a-t-il des différences de qualité dans le fil ? Pas vraiment si l'on en croit Jean-Marie Raquez, chercheur FNRS - UMons. Pour lui, c'est dans la confection du bas que tout se joue : "Principalement, c'est la manière de tricoter la fibre nylon qui va faire sa solidité. Bien entendu, selon le type de fibre, on peut avoir aussi des différences, mais la manière de tricoter peut fortement influencer la durée de vie du bas nylon". Le savoir-faire qui fait toute la différence Tricotter des bas est donc un savoir-faire. Pour nous en rendre compte, nous sommes descendus dans le sud de la France, à une centaine de kilomètres de Nîmes. Là où l'on trouve encore des fabricants de bas qui s'en occupent depuis le fil jusqu'à leur mise en boîte.

Maurice Tahar de chez Well. - © RTBF Maurice Tahar de chez Well. - © RTBF Chez Well, que l'on retrouve dans la grande distribution (Colruyt et Carrefour chez nous), on affirme tout faire pour augmenter la résistance des bas : "On peut associer le fil nylon et l'élastane de différentes façons dans les mailles pour produire différents niveaux de résistance", explique Maurice Tahar, responsable recherche et développement. Ici, dans la façon la plus courante dans les produits de grande consommation, on associe le fil nylon à l'élastane en alternance. L'inconvénient de cette construction, c'est que dès que l'on coupe un de ces fils, la maille se défait et le collant file. Alors, nous on a innové dans ce domaine-là avec un fil qui, à la vapeur, se rétracte autour de l'élastane et protège complètement l'élastane. Cela produit une maille bien plus résistante à la coupure et à l'accro".

Serge Massal de chez L'Arsoie-Cervin. - © RTBF L'entreprise L'Arsoie-Cervin, une petite entreprise familiale qui fabrique des bas. - © C.Biourge - RTBF A quelques kilomètres de là, chez l'Arsoie-Cervin, on nous confirme qu'il y a la manière, mais aussi le temps que l'on consacre à ce tricotage. Tout un enjeu pour le patron de cette entreprise familiale : "Notre process de tricotage fait que nous tricotons un bas en 5 minutes, alors que chez d'autres, ils vont le tricoter en une minute", explique Serge Massal. Ici, en plus, toutes les finitions sont réalisées à la main. Avec pour résultat, la possibilité d'obtenir des bas fins et transparents presque aussi solides que des bas opaques. Son patron nous affirme que l'on peut les porter et les laver au moins 15 fois sans qu'ils ne se cassent et pour autant, que l'on en prenne soin (lavage dans un filet notamment).

Reste que chez l'un comme chez l'autre, et même si ce n'est pas leur fonction première, on s'est prêté au jeu de la voiture avec près de deux tonnes à tirer (une Volvo V40). Et voilà ce que cela a donné :

Des produits chinois qui manquent de savoir-faire ? Mais comment expliquer que plus de 70% des bas achetés ne tiennent pas le coup ? Maurice Tahar de chez Well avance cette explication : "Il y a quand même, il faut le dire, tout un tas de produits qui arrivent sur le marché qui viennent d'industriels asiatiques qui n'ont pas forcément les connaissances, les savoir-faire, ni l'énergie pour développer les équilibres et les recettes qui permettent d'arriver à délivrer à la fois transparence et résistance satisfaisante". Un enjeu écologique Reste que pour fabriquer un bas collant, il faut compter entre 5 et 15 km de fil nylon. Un dérivé du pétrole auquel s'ajoutent les produits chimiques utiles à leur coloration. Or, chez nous, il n'y a pas de recyclage du nylon, tout est incinéré. Et si on en récupère généralement l'énergie, "le problème est que certains gaz émis au départ de ces bas nylon peuvent être toxiques et provoquer, par exemple, des pluies acides", explique Jean-Marie Raquez, chercheur FNRS. Sans compter qu'abandonner dans la nature, le nylon prend 30 à 40 ans pour se décomposer. Un réel problème donc pour l'environnement. Mais pas aussi important que les sacs plastiques, assure ce chercheur : "Cela peut avoir un impact environnemental, ça c'est certain, mais par rapport au volume de production du bas nylon par rapport au sachet plastique qui pose le plus gros problème au niveau environnemental, ce n'est pas du même niveau, ça c'est certain. Pour vous donner une petite idée, les sachets plastiques ou plutôt ce qu'on appelle les polymères de commodité, cela représente 250 millions de tonnes par an tandis que les bas nylon c'est +/- 20 millions de tonnes".

C'est dans cette cuve que sont réalisées les teintures chez L'Arsoie-Cervin. - © C.Biourge - RTBF Des teintures naturelles ? Que ce soit chez Well ou chez L'Arsoie-Cervin, on étudie les possibilités de faire appel à l'agriculture biologique pour obtenir des produits naturels pour colorer les bas. Mais il reste des difficultés comme nous l'explique Serge Massal, le patron de l'entreprise familiale : "Le seul inconvénient est de pouvoir en avoir en quantité suffisante. A ce jour, ce sont des agricultures qui sont limitées et elles ne nous permettent pas de faire des quantités importantes. Par exemple, si l'été est très sec ou trop pluvieux, on a aucune garantie d'avoir nos colorants en quantité suffisante pour assurer notre production annuelle". Du nylon recyclé ? "Des fournisseurs de fils nylon ont commencé à proposer du fil d'origine recyclé", explique Maurice Tahar de chez Well, "c'est du fil qui est basé sur leur déchets, qu'ils retraitent, remettent sous forme de granulés et refont passer dans la filière pour nous proposer des fils. Pour l'instant, il y a des volumes limités, à des prix très élevés qui ne sont pas compatibles avec les prix de la grande distribution. Et puis aussi, il y a des limitations quant au titrage disponible, c'est à dire quant aux grosseurs de fils disponibles. Pour l'instant, par exemple, ils n'arrivent pas encore à faire des fils très fins". Des additifs pour diminuer la résistance du bas ? Enfin, ces entreprises joueraient-elles sur les additifs (qui servent à assouplir le bas ou à les protéger des lumières UV, par exemple) pour diminuer leur résistance. Si d'après notre chercheur du FNRS, on peut facilement jouer sur les additifs (même si c'est difficilement prouvable) pour augmenter ou diminuer la qualité des bas. Chez L'Arsoie-Cervin comme chez Well on dément catégoriquement jouer là-dessus pour en diminuer leur longévité. "Cela n'a aucun sens pour une marque qui s'attache à établir une relation de confiance avec sa consommatrice. Au contraire, nous mettons beaucoup de moyens dans la recherche et développement pour améliorer la résistance de nos collants tout en essayant de garder de la transparence pour satisfaire la consommatrice", affirme Maurice Tahar de chez Well pourtant malmené par l'enquête réalisée par Halte Obsolescence.