Les bancs solaires et centres de bronzage non automatisés ne pourront rouvrir que le 1er mars

Les bancs solaires et les centres de bronzage non-automatisés ne pourront rouvrir que le 1er mars prochain, en même temps que les professions de contacts non médicales, à l’exception des coiffeurs et des barbiers qui reprendront du service dès samedi.

"Les professions de contact non médicales peuvent reprendre leurs activités le 1er mars sous des conditions strictes. Il en va de même pour les bancs solaires non automatisés et les centres de bronzage non automatisés. Certaines personnes avaient interprété l’arrêté ministériel comme une autorisation de réouverture de ces centres de bronzage dès le 13 février. Une précision a donc été ajoutée à l’arrêté ministériel", précise vendredi la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), dans un communiqué.

Les bancs solaires automatisés et les centres de bronzage automatisés restent pour leur part fermés.

Le nouvel arrêté ministériel, qui clarifie ces règles d’ouverture, vient d’être publié au Moniteur belge.