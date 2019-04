Les avocats attaquent l'Etat belge pour "le forcer à respecter la loi"

Avocats.be, l'ordre des barreaux francophones et germanophones, va attaquer l'Etat fédéral en justice pour le contraindre à embaucher davantage de magistrats et de greffiers, comme prévu dans la loi. La décision, relayée dans les colonnes du journal Le Soir, a été prise collégialement au sein de l'Ordre la semaine dernière, et devrait aboutir dans le courant du mois de mai.

"Nous faisons deux reproches. Premièrement, le non-respect de l'indépendance de la justice, par le manque de moyens alloués (le cadre n'est pas rempli). Deuxièmement, la violation du recours effectif à la justice pour les citoyens, notamment l'impossibilité de rendre la justice dans des délais raisonnables", explique Jean-Pierre Buyle, président d'Avocats.be