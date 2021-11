Les avez-vous vus ? Les couples de cigognes sont plus nombreux que jamais en Belgique

Pas moins de 196 couples de cigognes blanches ont été recensés en 2021 en Belgique, ce qui constitue un record, rapporte vendredi l’organisation Natuurpunt.

Le nombre de couples a augmenté de 55 unités en un an. La tendance est déjà à la hausse depuis plusieurs années et cela devrait se poursuivre, selon les observateurs spécialisés Wouter Faveyts et Koen Steenhoudt.

Quatre-vingts pour cent des couples ont été aperçus en Flandre, principalement près de la réserve du Zwin à Knokke-Heist et du parc animalier Planckendael à Malines. En Wallonie, c’est aux alentours de Pairi Daïza, à Brugelette, que les cigognes étaient les plus nombreuses.