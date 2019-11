Les avantages fiscaux des footballeurs professionnels, à nouveau pointés du doigt

En Flandre, trois partis souhaitent s’attaquer aux avantages fiscaux des footballeurs professionnels. Une information donnée par plusieurs journaux flamands ce samedi, et relayée par nos confrères de la VRT. Il faut savoir qu’actuellement, les footballeurs professionnels ne paient pratiquement pas de cotisations à l’ONSS, autrement dit à la sécurité sociale. Un système de réduction de cotisation sociale avait été élaboré dans les années 70 fixant un plafond annuel de cotisations sociales à 861 euros pour des joueurs percevant un salaire de 330.000 euros par an en première division. Depuis, un autre système s’est ajouté. Il s’agit d’un soutien fiscal permettant aux clubs de conserver 80% du précompte professionnel prélevé pour le fisc belge.

Une situation intenable

Face à ce système fiscal préférentiel, l’Open Vld présente une proposition de loi visant à le rendre plus équitable. "La situation actuelle dans laquelle les joueurs professionnels paient moins de cotisations de sécurité sociale qu’un employé ordinaire n’est pas tenable ", déclare Egbert Lachaert, député Open Vld. "Il s’agit seulement de présenter une proposition équilibrée qui lie une fiscalité équitable à la qualité de vie dans le monde du football. Selon notre proposition, chaque joueur bénéficiant d’un salaire de 84.000 euros par an ou plus paiera des contributions ordinaires, tout comme la femme de ménage du club. "Nous maintenons un taux favorable pour les cotisations patronales que les clubs doivent payer sur les salaires, mais en contrepartie nous demandons une cotisation de solidarité de 10% sur les revenus des transferts."

Le SP.A plaide pour une suppression complète

Le député socialiste, Joris Vandenbroucke, défend l’abandon de ce régime préférentiel. "Les footballeurs professionnels paient dix fois moins que la moyenne des employés", avance-t-il ainsi. Les socialistes flamands veulent aussi que les plus petites disciplines sportives continuent à bénéficier d’un soutien.

Enfin, le CD&V lance également une offensive contre les avantages fiscaux des footballeurs professionnels. Le député démocrate chrétien, Leen Dierick, avance qu’il faut prélever un total de 15% de cotisations de sécurité sociale sur la première tranche de salaire, soit jusqu’à 81.600 euros par an, et une contribution de solidarité pour des salaires plus élevés, jusqu’à un maximum de 5%. "De cette façon, les footballeurs de haut niveau paieront davantage de cotisations de sécurité sociale", explique le député.

Ce n’est pas la première fois que le régime préférentiel des footballeurs professionnels revient sur la table parmi la classe politique. Depuis l’éclatement du scandale du footgate, les députés socialistes flamands notamment, plaident pour un changement de ce système. En 2018, la cheffe de groupe sp.a, Meryame Kitir, déclarait que "ces mesures de faveur accordées aux sportifs professionnels coûtent chaque année quelques 150 millions d’euros et l’essentiel bénéficie aux équipes de football de première division et aux salaires de leurs joueurs".