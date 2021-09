Les autorités belges activent le numéro 1722 en raison d'un risque de tempête ou d'inondation

Le numéro d'appel 1722 pour des interventions de pompiers non urgentes a été activé lundi soir par le SPF Intérieur, l'Institut royal météorologique (IRM) ayant émis un avertissement de mauvais temps.

"L'activation du numéro 1722 est préventive lorsqu'une tempête ou de fortes pluies sont annoncées. Cette activation ne présage en rien de la gravité de l'avertissement et de l'ampleur des dégâts éventuels", précise le SPF Intérieur.

Désengorger les centrales d'urgence

Le 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est potentiellement en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence, mais d'un numéro d'intervention pour joindre les pompiers en cas de besoin. Concernant d'éventuels dommages causés par une tempête et des dégâts des eaux, c'est donc bien le 1722 qu'il faut composer, ou introduire une demande via le guichet électronique www.1722.be.

Si une personne est en danger, il est toujours recommandé de composer le 112.