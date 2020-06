Les automobilistes devront s'écarter pour créer un couloir réservé aux services de secours

Bientôt une nouvelle obligation pour les automobilistes : celle de dégager un couloir de secours en cas de bouchons ou de forts ralentissements. Le texte de loi a été approuvé jeudi par les députés à la Chambre.

Les automobilistes devront changer leurs habitudes pour faciliter l'accès des services de secours. Actuellement, quand on entend la sirène d'une ambulance, d'un camion de pompier ou encore d'une voiture de police, on essaye de se ranger rapidement sur le côté pour laisser passer ce véhicule prioritaire, qui se faufile autant qu'il peut. Parfois cela ressemble même à un slalom entre les voitures, avec pas mal de temps perdu à la clé.

A l'avenir, dès que vous êtes à l'arrêt ou fortement ralenti, il faudra vous écarter.

Concrètement :

si vous circulez sur une autoroute à deux bandes : si vous êtes sur la bande de gauche, vous serrez à gauche et si vous êtes sur la bande de droite vous serrez à droite.

s'il y a plus de deux bandes de circulation : si vous êtes sur la bande la plus à gauche, vous serez à gauche, si vous êtes sur une des autres bandes vous serrez à droite.

Cela permet de créer une voie supplémentaire de circulation, ce qu'on appelle un couloir de secours, réservé aux services de secours.

Les services de secours arriveront ainsi plus facilement et plus vite auprès des victimes en cas d'accident grave.

On ne connait pas encore l'entrée en vigueur de ces couloirs de secours, une obligation qui existe déjà en Allemagne et au Luxembourg.