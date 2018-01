Les automobilistes belges "avouent" leurs comportements à risques au volant

Sur un seul mois, une personne interrogée sur trois a avoué rouler trop vite. La Wallonie et particulièrement la province du Luxembourg décroche la palme d’or en termes d’excès de vitesse et de conduite sous influence de l’alcool.

VIAS, (ex Institut Belge pour la Sécurité Routière) a mené une enquête durant 30 jours, auprès de 6200 Belges toutes provinces confondues, dans laquelle les automobilistes, les cyclistes et les motards "avouent" prendre parfois des risques en conduisant.

Le top trois : vitesse, fatigue et GSM

La vitesse excessive reste l’un des problèmes majeurs sur nos routes. Près d’un tiers des Belges avouent avoir roulé trop vite durant ce dernier mois écoulé, tant en agglomération (29%), que sur autoroute (30 %) ou hors agglomération (33%).

Les Belges utilisent encore beaucoup trop leur GSM au volant. Autorisé mais déconseillé : une personne sur quatre appelle à l’aide d’un kit mains libres, alors que 9% des personnes avouent encore, malgré les campagnes d’interdiction, appeler avec leur téléphone dans les mains.

Près de 25% des personnes interrogées disent également prendre le volant quand ils sont fatigués.

L’alcool et la vitesse : problèmes majeurs en Wallonie

Sur l’ensemble du territoire, 12% des conducteurs ont avoué avoir conduit sous l’emprise de l’alcool ce dernier mois, mais les plus mauvais élèves sont dans la province de Luxembourg (16%) et de Namur (15%). C’est à Bruxelles et Anvers qu’on se montre le plus sage avec 10%.

Les résultats concernant la vitesse excessive suivent la même tendance. C’est en province de Luxembourg qu’on roule le plus souvent trop vite et à l’inverse, les moins mauvais élèves sont les Bruxellois avec un pourcentage de conducteurs dépassant les limitations de vitesse, inférieur à 20%.