Les automates de vente inactifs dans toutes les gares en raison d'un problème technique

Les automates de vente de toutes les gares du pays ne fonctionnent plus depuis jeudi matin 06h00 en raison d'un problème technique, annonce la SNCB dans un communiqué.

"Les voyageurs peuvent acheter leur billet de train via notre site internet, notre application ou au guichet. Le personnel de la SNCB met tout en œuvre pour résoudre le problème le plus rapidement possible. Les voyageurs qui doivent encore acheter un billet à bord du train peuvent le faire au tarif normal", précise la SNCB.

Jusqu'à 25 minutes dans certaines gares

De son côté, l'association de voyageurs Navetteurs.be s'est dite inquiète de cette panne généralisée. "Les voyageurs dans les gares sont obligés de faire la files aux rares guichets encore ouverts et de patienter jusqu'à 25 minutes dans certaines gares", regrette-t-elle.

Navetteurs.be rappelle qu'elle a récemment dénoncé, avec TreinTramBus et Test-Achats, la politique de de diminution du service des guichets depuis 2015. "Entre 2014 et 2019, le nombre de guichets ouverts toute la journée aussi bien en semaine que le week-end est passé de 84 (15,2%) à 34 (6,1%) soit une diminution de près de 60%. Quant aux gares où le service aux guichets est encore présent, on constate une diminution volontaire du nombre de guichets ouverts et où les files s'allongent", explique Gianni Tabbone, porte-parole de l'association.

Ce dernier dénonce par ailleurs les problèmes techniques et informatiques de plus en plus fréquents et leur délai de résolution de plus en plus longs. "On ne compte plus le nombre de pannes et de soucis techniques que ce soit au niveau des applications informatiques 'temps réel' qui ne sont pas synchronisées, qu'au niveau du module de recherche des horaire ou encore des automates. Il est temps de prendre réellement le problème en considération afin d'éviter des désagréments supplémentaires aux voyageurs, sans oublier le personnel de terrain, en première ligne pour affronter le mécontentement des usagers."