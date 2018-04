Les autocars pourront rouler jusqu'à 100 km/h sur autoroute, contre 90 auparavant

Depuis aujourd'hui, les autocars peuvent rouler jusqu'à 100 km/h sur les autoroutes belges, au lieu de 90. L'idée de ce changement est de leur permettre de dépasser les poids lourds qui sont eux toujours limités à 90, une demande de longue dates des autocaristes.

Raymond Castelli est chauffeur d'autocar depuis 42 ans et gérant de Cars Club, pour lui, c'est un réflexe de ne pas dépasser les 90. C'est un problème dès lors qu'il est derrière un camion limité à la même vitesse, "je vais me rapprocher tout doucement, jusqu'à ce qu'il y ait une côte, un autre camion va se rapprocher et je ne pourrai pas doubler, je vais rester entre deux camions, bloqué par les kilomètres par heure que je ne peux pas faire en plus".

La Belgique à la traîne

Le secteur des autocars ne comprenais pas pourquoi cette demande était jusque là plus restrictive en Belgique que dans les pays voisins. "Depuis quelques années, dans toute l'Europe, c'est 100 km/h, pourquoi étions-nous limités à 90 km/h ?", s'interroge Roger Desmet, gérant des Voyages homonymes.

Pour adopter le nouveau système, les autocars doivent avoir un limitateur de vitesse et disposer de ceintures de sécurité sur toutes les places assises. Ces nouvelles règles ont déjà été anticipées par la plupart des propriétaires.

Autre nouveauté importante : à partir de ce dimanche, les autocars auront l’autorisation de dépasser par temps de pluie ou quelles que soient les conditions météorologiques sur la route.