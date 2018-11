Les auteurs du "Petit bon usage de la langue française": "Le français a une complexité excessive, non justifiée"

Si la langue française a quelques secrets pour vous, voici le " Le petit bon usage de la langue française ", signé Anne-Catherine Simon et Cédrick Fairon, qui sont avec nous ce matin.

Cette version du " Petit bon usage de langue française" est la version courte de son illustre grand frère qu'on connaît, cette fameuse couverture verte, " Le bon usage ", en référence à la définition de Vaugelas, selon qui "le bon usage " c'est la façon de parler de la plus saine partie de la Cour "- Grévisse a adapté en "des gens distingués"- conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie des Auteurs du temp "- Grévisse a adopté "de la meilleure partie des auteurs du temps"-.

"Il faudrait l'actualiser un peu aujourd'hui, commente Anne-Catherine Simon, mais c'est vrai que l'idée de cette grammaire reste d'enregistrer l'évolution de la langue et de considérer que l'usage des écrivains est le bon usage et que cet usage peut évoluer avec le temps. On ne doit donc plus nécessairement écrire ou parler comme Molière ou comme La Fontaine, et d'ailleurs on ne le fait plus. Et en effet, on continue à garder un usage qui peut faire référence pour l'ensemble des usagers de la langue".

"Les écrivains soignent leur langue d'une manière ou d'une autre, renchérit Cédrik Fairon, mais progressivement aussi ils intègrent dans leurs textes ce que l'on entend aujourd'hui, et qui peut parfois nous choquer à l'oral, peut-être sera plus naturel demain. La langue évolue. Les écrivains sont un peu des passeurs de cette langue, ils la suivent, et c'est pour ça que nous avons décidé de les observer pour illustrer cette grammaire avec des textes que tout le monde connaît et que tout le monde peut apprécier."

Une langue très compliquée

Le français est-il une langue à ce point compliquée qu'il faut encore un guide aujourd'hui qui fait presque 600 pages pour se rappeler ses innombrables règles, ses exceptions, ses variantes ? Oui, selon les auteurs: "Le français reste une langue très compliquée, dans son orthographe d'abord parce que seulement une partie des lettres qu'on utilise quand on écrit représentent des sons et d'autres lettres ont d'autres fonctions comme indiquer le pluriel ou indiquer des temps verbaux.

C'est donc une écriture qui n'est pas très phonétique et reste très complexe à apprendre.

Et puis la grammaire reste aussi assez complexe et on voit qu'on doit y consacrer beaucoup d'heures à l'école.

Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans cette grammaire on a aussi essayé de mettre en avant les règles de l'orthographe rectifiée. L'orthographe a été rectifiée pour la dernière fois en 1990 et beaucoup de grammaires présentent encore ces rectifications dans des notes de bas de page ou dans des remarques, et on les a vraiment mises au centre du texte pour montrer que c'est l'usage qu'on doit défendre aujourd'hui. On n'est donc plus obligé, même si on peut encore le faire, d'écrire " il maîtrise le français " avec un accent circonflexe sur le " i " de maîtrise. Ce n'est pas une erreur, mais ce n'est pas l'usage préconisé".

Les deux linguistes recommandent donc non de "simplifier", terme qui fait peur aux gens parce qu'ils pensent qu'il y a un nivellement par le bas, mais de "rationaliser" le français: "Il y a certaines choses dans la langue française qui sont parfois d'une complexité excessive, non justifiée, et qui peuvent être rectifiées. C'était d'ailleurs l'objet des rectifications de 1990 dont on vient de parler. Parlons d'efficacité et de communication: si cette efficacité est rencontrée, elle permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder à cette langue française, pas uniquement les francophones, mais aussi ceux qui veulent apprendre le français. C'est aussi un enjeu important sur la scène internationale".

Une convention sociale qui fait qu'on est stigmatisé si on ne la maîtrise pas

Quand on voit comment a été accueillie la proposition qui venait de Belgique de rationaliser l'accord du participe passé, on sent cependant que toucher à la langue aujourd'hui est encore quelque chose de très compliqué.: "On a l'impression que si on touche à la grammaire ou à l'orthographe de la langue, on va diminuer la langue ou l'appauvrir. C'est oublier que la langue vit avant tout par ses usagers, et que si on a l'impression qu'on perd la maîtrise sur la langue ou qu'elle devient trop compliquée pour qu'on ait envie de l'écrire, c'est ça qui va appauvrir véritablement la langue. Il y a des points bien ciblés, comme les doubles consonnes, ou certains accords du participe passé qui ne sont plus faits à l'oral sans que ça choque personne. Si on vous écoute sur cette antenne, on entend plusieurs fois par jour des participes passés utilisés avec " avoir " qui ne sont plus accordés. À l'oral, ça ne choque plus, donc ça pourrait peut-être dans 50 ans devenir la norme aussi à l'écrit".

Quelle utilité a encore aujourd'hui le fait de connaître ces règles compliquées en 2018 ? "L'orthographe reste une convention sociale, et si on ne maîtrise pas cette convention sociale, on reste jugé et parfois même stigmatisé. Bien parler et bien écrire reste un marqueur important, non seulement quand on postule pour un emploi, mais aussi quand on s'exprime publiquement. Et les gens sont très sensibles au bon maniement de la langue, donc ça reste un enjeu important".

" Le petit bon usage de la langue française " est paru chez De Boeck, signé Anne-Catherine Simon et Cédrick Fairon.