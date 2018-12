Les aurores boréales attirent toujours plus de touristes en Scandinavie

Les aurores boréales illuminent les nuit polaires de magnifiques rideaux de lumière. Elles attirent dans le nord de la Scandinavie des milliers de touristes venus de toute l’Europe, mais aussi du Japon ou des Etats-Unis. La saison bat son plein en ce moment et notre correspondant, Frédéric Faux, s’est rendu près de Kiruna, dans le nord de la Suède, avec un groupe de photographes amateurs.

"Voilà une belle aurore qui traverse l’horizon, comme un arc-en-ciel", s'émerveille une touriste. Nous sommes près de Kiruna, en Laponie suédoise, où selon l’office du tourisme local "les aurores sont devenues la raison numéro un de voyager dans la région". Ces scènes de liesse nocturne se reproduisent tous les hivers autour du cercle polaire, là où elles sont les plus visibles.

Emballement touristique

À Rovaniemi, en Finlande, la mode a commencé dans les années 2000, quand un entrepreneur a eu l’idée de construire des igloos avec des toits en verre pour observer le ciel. À Tromsø, en Norvège, plus de quatre-vingts tour-opérateurs proposent de découvrir cette féerie nocturne.

Un phénomène prévisible

Les aurores boréales sont le résultat de la collision entre les particules chargées émises par le soleil – le fameux vent solaire, qui suit le champ magnétique terrestre jusqu’aux pôles – et les atomes d’oxygène et d’hydrogène présents dans la haute atmosphère. En suivant l’activité du soleil, on peut donc prédire l’intensité des aurores boréales sur terre. Une attraction touristique qui est devenue une véritable manne pour tout le nord de la Scandinavie où la saison des aurores débute dès la fin août, jusqu’à la mi-avril.