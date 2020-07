Les audiences de 800 personnes qui ont bravé le confinement s'ouvrent ce lundi à Bruxelles : "faire intégrer la règle"

Le tribunal de police de Bruxelles traitera à partir de ce lundi 6 juillet les 800 dossiers concernant les personnes qui n’ont pas respecté les règles de distanciation physique pendant le confinement. Des règles qui continuent d’ailleurs de s’appliquer à la cour : les audiences s’enchaînent toutes les dix minutes. Elles doivent permettre aux justiciables d’expliquer comment et pourquoi ils en sont arrivés à enfreindre les règles.

Michaël n’a pas respecté les consignes de distanciation sociale, car il n’a pas "pris la mesure de la maladie", avoue-t-il : "J’ai pris ça à la légère, si on peut dire. On était à trois, à 800 m de chez moi, un copain a voulu me déposer." Résultat : 300 euros d’amende. "Je me dis que ce n’est pas trop, avec un plan d’apurement, c’est correct", se rassure Michael.

Robin a été contrôlé plusieurs fois. Au bout de deux ou trois semaines où il a respecté le confinement, il est sorti car, comme il le dit, "il n’en pouvait plus". "Pas de chance pour moi, je me suis fait contrôler une deuxième fois", raconte-t-il. Son père, qui l’accompagnait ce lundi matin au tribunal, espère que ça lui servira de leçon. "On a discuté le lendemain, ce n’était pas des choses à faire, affirme-t-il. Je pense que depuis lors il n’a plus rien fait, donc j’espère que c’est la première et la dernière fois que nous venons ici."

Devant la juge, beaucoup de jeunes qui reconnaissent l’infraction, mais, pour certains comme Ophélie, les règles sont trop sévères : "on n’a pas tué quelqu’un, on n’a pas fait de rassemblement de 15 personnes. On était deux ou trois de la même famille. Je trouve ça un peu gros de faire ça pour si peu." Pour elle et son compagnon Sofian, le sort s’acharne : triple infraction. Ils étaient trop nombreux en voiture, se sont assis dans un parc et ont raccompagné un ami blessé. "Ce n’était pas dans le but de nuire à qui que ce soit", se défend Sofian.

Du côté de la justice, le but n’est pas d’imposer des sanctions pour l’exemple. "L’idée est surtout qu’on puisse apporter une réponse pénale dans un délai le plus bref possible pour que la règle puisse être véritablement comprise et intégrée en cas ne sait-on jamais de deuxième vague", explique Julie Feld, porte-parole du tribunal de première instance de Bruxelles.

Les peines peuvent aller de 200 à 4000€ et/ou une peine de prison de 8 jours à 3 mois. Pendant le confinement, 6000 PV ont été dressés à Bruxelles. Pour traiter tous ces dossiers, 7 audiences auront lieu chaque semaine devant le tribunal de police de Bruxelles au lieu de 2 en temps normal pendant les vacances judiciaires.