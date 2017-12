Les articles de Noël à prix bradés

La fête de Noël à peine terminée, une question se pose: que deviennent les décorations et produits alimentaires comme les bûches ou les dindes invendues dans nos magasins?

Boules de Noël, guirlandes ou autres objets de décoration: les rayons sont encore bien remplis. Certains magasins ont décidé de brader les prix. -30%, -50%: les consommateurs profitent de ses promotions pour l'an prochain. "Chaque année, on voit que le prix est réduit après Noël, on a pensé qu’on pouvait acheter quelque chose maintenant", commente un client.

Les enseignes l'ont bien compris. Deux à trois jours avant Noël, les vendeuses rassemblent donc les décorations et les démarquent. "Ça fonctionne, il y a encore des gens qui achètent pour l’année prochaine ou pour garnir encore puisqu’il y a encore la nouvelle année", explique Sabrina Mataresse, gérante d'un magasin de décoration à Ixelles.

Patience pour l'alimentaire

Même fonctionnement dans les grandes surfaces qui ont fait quelques promotions sur les décorations et produits typiques de Noël. Pour les produits alimentaires, il faudra plutôt attendre le Nouvel an, sauf pour ceux dont la date de péremption est proche. "Soit on fait des réductions sur les dates qui sont proches, soit on redistribue à des banques alimentaires ou des associations qui collaborent avec chaque magasin au niveau local", indique Karima Ghozzi, porte-parole d'une enseigne de supermarché belge.

Il faudra donc attendre encore quelques jours avant de voir les homards et les buches en promotion.