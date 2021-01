Les apps médicales peuvent désormais être remboursées par l’Inami

Après le feu vert du Comité de l’assurance, les applications (apps) médicales peuvent désormais être remboursées par l’Inami, indiquent jeudi les fédérations technologiques beMedTech et Agoria. Pour elles, il s’agit d’un "énorme pas en avant" dans la digitalisation des soins de santé. Une app, MoveUp Coach, a déjà été financée.

Actuellement, il existe déjà des applications pour l’épilepsie, le cancer, les troubles du sommeil, le diabète, les arythmies cardiaques et autres pathologies.

Elles permettent par exemple de faire des diagnostics à distance avec les conseils d’un professionnel de la santé ou de suivre les processus de traitement.

"Ces applications méritent une place entière dans l’offre de nos soins et ce nouveau cadre rend leur financement possible", a souligné Marnix Denys de beMedTech. "Ces technologies digitales ont déjà montré qu’elles pouvaient rendre nos soins de santé plus rapides et meilleurs, notamment pendant la crise du Covid-19."

"Le financement est très important pour fournir aux patients les soins justes et de la meilleure manière", selon la conseillère générale de l’Inami Marleen Louagie.

Depuis fin octobre 2018, les concepteurs peuvent enregistrer leurs applications de santé chez Mobile Health Belgium. Sur base d’une pyramide de validation, elles sont évaluées pour savoir si elles remplissent les conditions nécessaires en termes de qualité, de sécurité et d’efficacité.

"Actuellement, 23 apps mhealth ont reçu leur label de qualité, explique Bart Steukers d’Agoria. L’application déjà financée, MoveUp Coach aide des patients et soignants après la pose d’une prothèse primaire totale de la hanche ou du genou.