Les applications pour apprendre des langues en plein boom

Tous les jours, Marie-Thérèse révise son italien sur son téléphone. Une manière de réviser ses bases qui marche plutôt bien pour elle. "Je comprends bien, mais je ne parle pas spécialement, pour moi ça ne va que dans un sens", admet-elle.

On trouve facilement des applications gratuites et ludiques. La plus connue d’entre elles, Duolingo, revendique 300 millions d’utilisateurs ! Eddy Lemaire est prof de langue et chargé de mission pour la Fédération WallonieBruxelles. Pour lui, les séries, les jeux, les applications… Tout est bon pour apprendre une langue, et les jeunes devraient plus en profiter. "Ils ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont, de tous ces moyens", regrette-t-il.

Mais attention, avec ou sans application, une langue, ça ne s’apprend pas d’un coup de baguette magique. Malheureusement, il n’y a pas de recette miracle : "si elle existait, ça fait longtemps que tout le monde aurait suivi cette méthode-là", sourit Eddy Lemaire. Le meilleur moyen, c’est le travail, la pratique. "Il y a des personnes qui préfèrent travailler avec des méthodes authentiques, et il y a des personnes qui ont besoin de contacts avec les autres, précise le professeur. Chacun a besoin de sa méthode personnelle."

Les personnes qui ne parlent qu'une seule langue sont minoritaires sur la planète. 60% de la population mondiale est au moins bilingue.