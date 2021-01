Les applications de rencontre cartonnent à l'heure du covid !

Pas facile d’avoir 20 ans en 2020… Encore moins quand on cherche l’amour. Pourtant les applications et sites de rencontre enregistreraient de plus en plus d’inscrits !

Plus de séparations que de rencontres

Sarah Denis est sexologue et psychologue en région liégeoise. Tous les jours, elle est amenée à rencontrer des couples en questionnement : " La quantité s’est décuplée. En confinement on n’a pas grand-chose à faire de plus que de se regarder dans le blanc des yeux. Pas d’activités, pas de diversion et pas de fuite. On redécouvre un peu ses propres points d’intérêt et on prend le temps de se (re) découvrir… C’est dans ces cas-là que certains couples se rendent finalement compte qu’ils ne sont pas ou plus faits l’un pour l’autre. Et la finalité de ça, c’est que les séparations sont de plus en plus fréquentes. "

Pas de baby-boom du confinement à prévoir selon elle non plus : " C’est une période morose pour tout le monde, l’histoire nous a déjà appris qu’en temps de crise, on est moins enclins à faire des enfants. "

Constat plus négatif qu’autre chose… N’y a-t-il donc plus aucun espoir pour l’amour en 2021 ?