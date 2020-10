Les applaudissements reprennent pour le personnel soignant

Le personnel soignant combat actuellement la deuxième vague de coronavirus. Lors de la première vague, les médecins, infirmiers/infirmières et tout le personnel des hôpitaux ont souvent pu compter sur les applaudissements et encouragements de la population. À 20 heures, les Belges avaient pris l’habitude de se donner rendez-vous sur le pas de leur porte ou à la fenêtre de leur appartement pour soutenir ceux qui sont en première ligne. Une habitude qui a peu à peu disparu au fur et à mesure que les chiffres de l’épidémie s'amélioraient.

Entre-temps, le Covid-19 a repris du poil de la bête et les soignants sont à nouveau très fortement sollicités. Dans certains établissements, le personnel doit même parfois faire face à la violence des patients ou de leurs visiteurs. Face à cette réalité, des habitants de Watermael-Boisfort en région bruxelloise, ont décidé de réagir et d’applaudir à nouveau leurs héros. Et comme lors de la première vague, ces applaudissements ont retenti à 20 heures. Une initiative qui pourrait relancer le mouvement.

