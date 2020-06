Les antibiotiques de moins en moins utilisés en médecine vétérinaire en Belgique

Une nette diminution de l'emploi d'antibiotiques chez les animaux a été enregistrée en 2019 - la huitième année consécutive en Belgique -, ressort-il lundi d'un rapport conjoint du Centre de connaissances concernant l'utilisation des antibiotiques et l'antibiorésistance chez les animaux (Amcra), l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS).

Pour lutter contre l'antibiorésistance - soit la capacité qu'ont les bactéries de muter pour résister aux médicaments -, il est extrêmement important de ne pas utiliser plus d'antibiotiques que nécessaire, en misant sur l'adoption de mesures préventives, avertit l'Amcra.

Ainsi, les praticiens vétérinaires ont utilisé 7,6% d'antibiotiques de moins qu'en 2018. Depuis 2011, la consommation de ces médicaments a chuté de 40,3%, alors que l'objectif fixé en 2016 par les autorités sanitaires et les secteurs partenaires vise, pour 2020, une réduction totale de 50% par rapport à l'année de référence (2011).

Deux autres objectifs avaient également été définis à la signature de la "Convention entre l'Autorité fédérale et les partenaires sectoriels concernés par la réduction de l'usage d'antibiotiques dans le secteur animal", le 30 juin 2016: la diminution de 50% de l'utilisation d'aliments contenant des antibiotiques et la réduction de 75% des antibiotiques dits d'importance critique.

L'un comme l'autre ont été atteints dès 2017. "Grâce aux importants efforts fournis par l'industrie des aliments composés et ses clients, la consommation d'aliments médicamenteux a été réduite de 71,1% par rapport à 2011", explique le rapport. L'utilisation d'antibiotiques d'importance critique, malgré une légère recrudescence dans les deux dernières années, a diminué de 77,3% depuis 2011.

L'Amcra souhaite, à l'horizon 2024, poursuivre la réduction de l'utilisation d'aliments médicamenteux en atteignant une diminution de 75% par rapport à 2011. Le centre sanitaire espère également réduire la part des gros utilisateurs d'antibiotiques à 1% des exploitations belges d'ici quatre ans et ramener la consommation d'antibiotiques en médecine vétérinaire au niveau médian européen, ce qui représente encore une diminution de 65% par rapport à 2011.