Les animaux de laboratoire : une réalité scientifique difficile mais indispensable, et étroitement encadrée

Dans un communiqué de presse , le groupe s’est défendu de l’enquête de L214, expliquant le but de cette pratique, dite de "fistulation". "[Elle] représente à l’heure actuelle l’unique solution permettant d’étudier la digestion des protéines végétales. Cette analyse est essentielle à de nombreux progrès en élevage et permet notamment d’améliorer la santé digestive de millions d’animaux, de réduire l’usage d’antibiotiques en élevage et de réduire les émissions de nitrates et de méthane liées à l’élevage.” Avril précise également que le procédé fait l’objet d’une " autorisation du ministère en charge de la Recherche " et " d’un avis éthique délivré par le Comité d’éthique en expérimentation animale des Pays de la Loire”.

Si l’opinion publique, ces dernières années, se révolte face à cette pratique, le monde scientifique est confronté depuis longtemps aux questions éthiques liées à cette méthode, et n’a pas attendu le législateur pour élaborer des règles strictes afin de limiter au maximum l’utilisation et la souffrance des animaux. Dès 1959, les Britanniques W.M.S. Russell et R.L. Burch élaborent la règle des 3R, base de la bioéthique de l’expérimentation animale en Europe et Amérique du Nord. Elle se compose de trois principes : réduire, raffiner, remplacer. Une règle encore appliquée dans les commissions d’éthique, qui, en Belgique, sont présentes dans chaque université et chaque centre de recherches privé.

La règle des 3R

1. Réduire

Le principe de réduction vise à limiter au maximum le nombre d’expériences avec des animaux, ou le nombre d’animaux par expérience.

La première étape est donc d’évaluer si le but poursuivi par l’expérience vaut le fait d’utiliser des animaux. Pour cela, le système de coût/bénéfice est utilisé. “La douleur que l’on va engendrer aux animaux est-elle acceptable par rapport aux ‘bénéfices’que l’on va avoir ?” commente Anne Vermeylen, vice-président de la Commission d’Ethique de l’Unamur.

“Le projet de recherche va être classifié sur une échelle d’évaluation de gravité, c’est-à-dire de la douleur créée. Il y a trois degrés, léger/modéré/sévère, et au-delà, c’est considéré comme inacceptable. La douleur prise en compte n’est pas juste celle due aux manipulations — injections de produits, interventions chirurgicales, etc. Les conditions d’hébergement, comme le fait de rester plusieurs heures seul dans une cage, ou l’aspect social, sont également pris en compte”, explique-t-elle.

“De l’autre côté, on doit évaluer le bénéfice, l’intérêt de l’expérience en elle-même. Pour cela, on se base sur l’approche de l’OMS ‘One Health’: on doit considérer la santé humaine, mais également la santé des animaux, ceux que l’on mange et de compagnie, et la santé de l’environnement. L’idée derrière ce principe est que ces trois composants forment un seul et même triangle, et que l’on doit tous les améliorer, notamment via la recherche scientifique. "

Afin de limiter au maximum le coût, donc le mal fait aux animaux, le deuxième principe des 3R entre en jeu : celui qui va permettre d’éviter et/ou limiter au maximum la souffrance et la douleur subie par les animaux.

2. Raffiner

Si l’utilisation d’animaux s’avère nécessaire, l’étape suivante est d’optimiser le protocole expérimental, de développer une méthodologie afin de "réduire, supprimer ou soulager l’inconfort, la douleur, la détresse ou l’angoisse subie par les animaux, d’obtenir plus d’informations pertinentes à moindre coût en termes de 'mal-être' animal", comme le précise l’INSERM, l’institut national français de la santé et de la recherche médicale, sur son site internet.

" Dans l’élaboration du protocole, il faudra également définir ce que l’on appelle le point limite, c’est-à-dire le moment où l’on mettra une limite à l’expérience. " souligne Anne Vermeylen.

Selon le Conseil canadien de Protection des Animaux (CCPA), le point-limite est "le moment auquel la souffrance et/ou la détresse d’un animal d’expérimentation est arrêtée, minimisée ou diminuée en prenant des mesures comme celles d’euthanasier de façon humanitaire l’animal, de mettre fin à une procédure qui le fait souffrir, ou en le traitant de manière à soulager sa souffrance et/ou sa détresse."

Les points limites doivent donc prévoir l’apparition de la douleur via l’utilisation d’indicateurs significatifs, qui permettront de la quantifier. "Il existe une grille des signes cliniques, sur laquelle se baser. Par exemple, la perte de plus de 20% de poids est un signe clinique connu. On peut prendre en compte soit un signe, soit plusieurs signes ensemble, afin d’arrêter l’expérience." détaille Anne Vermeylen.

Le raffinage de l’expérience implique aussi de choisir avec soin le modèle animal utilisé : il doit être au plus proche du public cible du but de l’expérience (par exemple, l’humain). La souris est ainsi un des modèles les plus utilisés, l’espèce partageant 90% de ses gènes avec l’humain et se reproduisant très vite. Avec les progrès de ces deux dernières décennies dans la génétique, il est maintenant possible aux chercheurs d’obtenir des souris "sur commande", c’est-à-dire possédant un génotype adapté à l’expérience. Il existe ainsi des "banques" d’animaux modèles, contenant des millions de lignées, sous forme de gamètes ou d’œufs congelés. Si le procédé peut paraître très pragmatique, ramenant au concept d’animal-machine, il est maintenant indispensable pour optimaliser au maximum les expériences, et ainsi réduire au maximum le nombre d’individus nécessaires pour l’expérience.

Un autre aspect important de ces animaux de laboratoire est qu’ils sont toujours issus d’élevages spécifiquement destinés aux expériences scientifiques, agréés par l’État (en Belgique, c’est le pouvoir régional qui possède la compétence).

3. Remplacer

Enfin, le troisième principe des 3R est tout simplement de remplacer un maximum l’expérimentation animale par des méthodes alternatives. Il est par exemple possible de recréer des tissus ou des cellules in vitro (dans des éprouvettes), voire ex vivo (via un organe bio-artificiel), ou, plus récemment, in silico : les expériences sont des simulations bio-informatiques basées sur des modélisations mathématiques de données biologiques.

Actuellement, ces pratiques sont plus complémentaires qu’alternatives, car elles ne peuvent jamais remplacer la complexité d’un organisme vivant. Pour exemple, en cosmétologie (où l’expérimentation animale est interdite depuis 2009 dans l’UE), il est possible de faire des tests sur des cultures isolées de peau humaine. Une méthode bio-artificielle qui a ses limites, car en l’absence de terminaisons nerveuses ou de vaisseaux sanguins, il est impossible de savoir si des particules du produit vont passer par le flux sanguin, ou avoir un impact neurologique.