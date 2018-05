Les animaux changent de taille quand ils vivent en ville

L'urbanisation entraîne des changements de taille corporelle dans les communautés animales, ressort-il d'une étude menée par une équipe internationale de chercheurs en écologie, dirigée par l'université catholique de Louvain (UCL) et publiée mercredi dans la revue scientifique Nature. Sur les dix groupes d'animaux testés, la majorité des espèces les plus petites deviennent dominantes. Un phénomène lié à la température ambiante.

La température ambiante, plus élevée en milieu urbain, entraîne ce que les chercheurs appellent le phénomène d'"îlot de chaleur urbain". Une chaleur plus élevée favorise une taille corporelle plus petite car ainsi, la surface du corps est plus grande par rapport à son volume et donc, la surface de dissipation thermique de l'animal augmente. Autrement dit, un animal plus petit gère mieux une température élevée, car il arrive à mieux dissiper la chaleur de son corps. Les groupes d'animaux parmi lesquels ces changements ont été observés sont notamment les araignées, les coléoptères ou encore les microscopiques rotifères.

Plus grands pour être plus mobiles

La tendance s'inverse cependant pour trois groupes d'animaux: les papillons de jour et de nuit ainsi que les sauterelles. Chez eux, la taille corporelle est positivement liée à la mobilité. Plus concrètement, les communautés urbaines sont ici modelées par le degré de fragmentation de l'habitat, qui augmente fortement avec l'urbanisation. Plus un habitat est fragmenté, plus les animaux devront se déplacer pour trouver les ressources nécessaires à leur survie. Les chercheurs ont remarqué, en comparant des sites non-urbains et très urbanisés, que la taille corporelle des papillons et sauterelles augmente de 14% dans les sites très urbanisés, alors que les autres groupes d'animaux montrent une diminution de taille de 16%.

La perte de certaines espèces aura un impact important sur le fonctionnement des écosystèmes urbains étant donné que la taille corporelle détermine la dynamique des interactions écologiques. Ce genre d'étude est essentiel pour concevoir des villes avec des impacts moindres sur la biodiversité, estiment les chercheurs. Les chercheurs ont observé un échantillon de 95.001 animaux appartenant à 702 espèces dans 81 sites en région bruxelloise et en Flandre.