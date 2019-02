Les allergies reviennent-elles anormalement tôt ?

La saison des antihistaminiques, mouchoirs et sprays pour le nez a repris. Si vous êtes allergiques au pollen, la douceur de ce mois de février n’a sans doute rien arrangé, mais n’est-il pas trop tôt ?

Nez qui coule, yeux qui chatouillent, mouchoirs à profusion… les températures observées ces derniers jours favorisent les pics de pollen d’Aulne et de Noisetier. Un phénomène tout à fait normal selon Olivier Michel, allergologue à l’hôpital Brugmann et professeur à l’ULB : « Dans notre pays, la pollinisation des arbres démarre la deuxième quinzaine de janvier. Nous sommes mi-février, il est normal d’avoir des pollens, et par beau temps, des concentrations importantes », constate-t-il.

Le Réseau de Surveillance Aérobiologique Belge mis en place par Sciensano (et recommandé par l’IRM) enregistrait d’ailleurs des concentrations supérieures l’année dernière à la même période. Un compte Twitter relate les pics de pollen en temps réels. Ces derniers seront notamment plus nombreux dès le mois de mai, avec l’arrivée des graminées.