Les algues et l'écume à l'origine du décès de cinq surfeurs en mer du Nord

Le 11 mai 2020, cinq sportifs nautiques sont décédés au large de Scheveningen, dans la province néerlandaise de Zuid-Holland. Ces cinq surfeurs expérimentés se sont retrouvés en difficulté sur l’un des spots de surf les plus connus du pays. D’immenses monticules de mousse se sont accumulés à la surface de l’eau.

Une enquête belgo-néerlandaise a été ouverte, pour comprendre les circonstances de l’accident. Elle conclut que cette forte accumulation d’écume de mer a été provoquée par de nombreuses algues ainsi qu’un vent inhabituellement fort du nord/nord-est.

Vers un système d’alerte automatisé

Dans leur rapport sur la cause de la formation de l’écume de mer, les chercheurs formulent une recommandation pour l’avenir : développer une alerte automatisée sur la formation de l’écume de mer. Comme ce ne sera pas simple à mettre en place, dans l’immédiat, ils conseillent de fournir des informations systématiques à destination des amateurs de sports nautiques et aux partenaires de la Garde Côtière.

Que s’est-il passé ?

Fin avril, une grande quantité d’écume de mer s’est accumulée dans le coin de la digue nord et de la plage de Scheveningen. Il est très probable que, dans la période précédente, ces quantités exceptionnelles d’écume de mer aient été provoquées par une forte exposition au soleil.

Vers le 10 mai, il y a eu plus de nuages, la lumière s’est réduite et les vagues ont augmenté. Par conséquent, les résidus d’algues ont été rejetés dans la mer. Le lundi 11 mai, le vent a poussé l’écume formée vers le sud, la faisant s’accumuler contre les obstacles qui font saillie dans la mer à angle droit de la plage, comme la digue nord de Scheveningen.

Algues formant des colonies

Katja Philippart, chercheuse sur les algues de l’Institut royal néerlandais de recherche sur la mer (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOZ), a coordonné ces recherches : "Cette espèce d’algue au nom scientifique Phaeocystis globosa peut vivre dans la mer sous forme de cellules solitaires ou en colonies. En colonies, les cellules sont maintenues ensemble par une matrice protectrice mucilagineuse et les algues mousseuses peuvent augmenter rapidement leur biomasse ".

Pour former ces colonies, les algues ont besoin de beaucoup de lumière et d’un grand apport en nutriments, azote et phosphate. Début mai, les conditions étaient bonnes et les colonies d’algues ont atteint une très grande biomasse.

Cependant, avec les nuages, les colonies d’algues se sont désintégrées, ce qui a provoqué la création d’écume de mer, comme l’explique Katja Philippart : "Les nuages du dimanche 10 mai ont probablement déclenché la désintégration des colonies en cellules isolées et libres. Les restes sucrés de la matrice se sont donc retrouvés dans la mer et, en raison d’infections virales, les protéines des cellules ont également été libérées dans l’eau. Lorsque les protéines et les sucres sont battus ensemble par le vent et les vagues, on obtient de l’écume de mer ".

Les images satellites à la rescousse

L’équipe de télédétection et de surveillance des écosystèmes (REMSEM) de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (IRSNB) a analysé et interprété une combinaison d’images des satellites Sentinel-2 et Sentinel-3 de la période précédant l’accident. Ces satellites pourraient servir à l’avenir à développer un système d’alerte automatique pour l’écume de mer le long de la côte. Cependant, les satellites ne fournissent pas un flux continu d’images à partir d’un point fixe et, en raison de la couverture nuageuse, ils ne fournissent également qu’une image partielle. Par conséquent, comme l’accumulation d’écume de mer le long de la côte peut être rapide et très localisée, l’imagerie satellitaire n’est pas suffisante pour un système d’alerte. L’observation réelle de la formation de l’écume de mer doit passer par l’usage de caméras.

Les chercheurs conseillent plus de prévention

Reste que pour prévoir la formation d’écume de mer, il faut aussi tenir compte de la force et de la direction du vent. Il n’est donc pas aisé de mettre en place un système d’alerte automatisé. Les chercheurs plaident donc pour que davantage d’informations soient données aux amateurs de sports nautiques, à leurs clubs et aux partenaires de la Garde Côtière à court terme, afin qu’ils puissent estimer eux-mêmes toute accumulation d’écume de mer.

Et à la Côte belge ?

Peu après l’incident de Scheveningen, le Centre de coordination et de sauvetage maritime (MRCC) d’Ostende a contacté les enquêteurs belges pour savoir si un tel incident d’écume de mer pouvait également se produire sur notre côte. La réponse est oui. Dries Boodts, chef par intérim du MRCC : "Nous voulons également suivre ces conseils sur notre côte. Les informations satellitaires que nous fournit l’IRSNB sont très appropriées dans ce contexte pour servir d’alerte précoce (..) Nous attendons avec impatience le développement d’autres possibilités pour fournir à tous ceux qui sont en mer les informations les plus détaillées possible. Mieux vaut prévenir que guérir".