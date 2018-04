Les agrocarburants de plus en plus critiqués

Les agrocarburants devaient être la solution pour rendre les déplacements en voiture plus. Mais cette énergie produite à partir de matières premières agricoles fait aujourd'hui l'objet de critiques de plus en plus vives.

Selon plusieurs ONG, les agrocarburants causent en effet de gros problèmes environnementaux et mettent en danger la sécurité alimentaire de nombreux pays pauvres. Pour cette raison, elles militent pour une fin progressive de ces agrocarburants dans l'essence et le diesel.

"Ça réchauffe la planète, et ça prend beaucoup de place," explique Stéphane Degain, chargé de recherche sur les agrocarburants. "Au CNCD, des terres agricoles sont nécessaires pour d'autres, pour se nourrir".

Parmi les matières premières nécessaires à la fabrication d'agrocarburants, le CNCD est très critique vis à vis du recours à l'huile de palme.

"La culture d'huile de palme se fait aujourd'hui dans des terrains que l'on déforeste, où l'on assèche des terres très humides, qu'on appelle des puits de carbone, des terres marécageuses. Des terres dans lesquelles il y a une telle quantité de carbone, que le simple fait d'assécher une tourbière, de déforester fait que la culture d'huile de palme est 3 fois pire en termes de réchauffement climatique, que de rouler au diesel", ajoute Stéphane Degain.

Si la nocivité des agrocarburants fait quasiment l'unanimité parmi la communauté scientifique, les ministres européens de l'énergie ne se sont toujours pas mis d'accord, ni sur une diminution de ces agrocarburants, ni à terme sur leur suppression pure et simple dans le diesel est l'essence.

Des discussions doivent toutefois se poursuivre aujourd'hui dans la capitale bulgare Sofia.