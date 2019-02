Quand on aborde la ferme des Dubois, une pancarte ne laisse aucun doute au visiteur. Ici, on utilise pas de pesticides. La ferme est dotée de deux troupeaux de bovins, l'un produisant du lait, l'autre de la viande. Mais toute la nourriture des animaux est cultivée sur place. Il faut dire qu'il y a quelques années, Dany Dubois a été touché par un cancer. Comme de nombreuses personnes dans son entourage. Sans pointer un produit en particulier, son regard sur les apports chimiques dans les champs a changé. Même s'il n'a pas la certitude que ce sont eux qui ont causé son cancer, il estime qu'une agriculture qui se passe de molécules de synthèse est meilleure pour la santé.

Le glyphosate, un outil indispensable

Les agriculteurs wallons face au glyphosate: risques et nécessités - © Tous droits réservés

Pour 90% des agriculteurs wallons, le glyphosate est un outil indispensable. Il sert à nettoyer une parcelle entre deux récoltes. Il n'est jamais utilisé sur une culture en place. Se couper de son utilisation entraînerait l'utilisation de moyens mécaniques pour enlever les plantes indésirables. Cela supposerait un coût de 50 à 60 € supplémentaire par hectare en carburant pour les tracteurs et en temps de travail captif pour les agriculteurs. Des exploitations de 100 hectares ne sont pas rares: surcoût de production, entre 5.000 € et 6.000 € annuels. D'autant que les changements de méthodes de production ne sont pas aisés, les investissements en agriculture sont très lourds et amortis sur des périodes qui dépassent souvent les 15 ans.