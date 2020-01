Les agents pénitentiaires de Saint-Gilles et Louvain en grève

Les agents de toutes les prisons bruxelloises sont en grève depuis mercredi soir et cela devrait durer jusqu'au samedi 1er février. Ils protestent contre la volonté de Koen Geens, le ministre de la Justice, d'imposer les modalités d'un service minimum, ainsi que la rupture des négociations à ce sujet. "Le service minimum, nous étions contre, parce que pour nous la volonté du ministre est clairement de casser le droit de grève, et pas d'implémenter réellement un service minimum", estime Laurent Lardinois, secrétaire régional CGSP.

Le syndicat dénonce le plan du ministre d'imposer une occupation de 70% en temps de grève. "Il faut savoir que le cadre est prévu à 100%, que l'on dispose de 80% et que quand on impose un service minimum à 70%, on casse le droit de grève", ajoute Laurent Lardinois.

Des gardiens de prison ont commencé à débrayé dans les prisons de Saint-Gilles, Forest, et Berkendael, l'une des prisons de Louvain.

Pour le moment, il est difficile d'évaluer l'ampleur du mouvement. "Je pense que l'ampleur sera évolutive, précise Michel Jacobs, secrétaire national CGSP. Il y a trois entrées dans une prison : six heures du matin, huit-neuf heures et quatorze heures, donc c'est assez éclaté comme nombre de personnels."

On ne sait pas encore jusqu'à quand la grève va durer. Elle était initialement annoncée pour 24 heures.