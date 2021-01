Agences de voyages en chute - © Bet_Noire - Getty Images/iStockphoto

Les agences de voyages peinent à voir le bout du tunnel - On n'est pas des pigeons (3/183) -... Un chiffre d’affaires en chute libre, le personnel au chômage une bonne partie de l’année, le secteur du voyage a subi la crise de plein fouet. Si les agences accueillent de nouveau les clients depuis décembre, la reprise est timide. Certains voyageurs rêvent d’autres horizons, mais où se rendre et dans quelles conditions ? Les quelques réservations pour le ski ont bien souvent été annulées. Ce sont les vacances de printemps et d’été qui devraient déjà animer le secteur, mais pour l’instant, les voyageurs restent prudents.