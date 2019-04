Les actions "Job Etudiant" d'Infor jeunes: trouver un boulot pour l'été

C'est sans doute la dernière ligne droite pour les jeunes qui veulent gagner un peu d'argent pendant les vacances d'été. Le réseau Infor Jeunes propose toujours ses ateliers où les étudiants peuvent profiter des vacances de Pâques pour peaufiner leur demande d'informations et bénéficier de conseils de pros en matière de CV et de lettre de motivation notamment. C'est le cas d'Aaron, Pauline, Quentin et Maud qui ont franchi les portes du centre de Mons: "Je suis allé sur internet mais les informations restent assez générales. Il y a le contact humain qu'on ne trouve pas derrière un écran. Mes parents m'ont conseillé de venir passer un peu de temps ici pour mettre toutes les chances de mon côté."

De l'info pratique, c'est ce que les conseillers d'Infor Jeunes proposent dans les ateliers - © RTBF Le contact humain avant tout Même si le Réseau Infor Jeunes est présent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, ses conseillers continuent de recevoir de nombreux jeunes à la recherche d'informations concernant l'enseignement, le job étudiant, l'emploi et la protection sociale. "La législation est de plus en plus complexe" nous explique Arielle Mandiaux, directrice de l'antenne montoise, "les jeunes trouvent quelques informations sur internet et puis ils décident tout de même de venir chez nous car on leur offre des conseils personnalisés, des infos liées à leur situation, un accompagnement aussi en cas de besoin. Le bouche à oreille fonctionne. ils reviennent car on a établi une relation de confiance."

Malgré la rapidité du web, les jeunes n'hésitent pas à franchir les portes des antennes d'Infor Jeunes - © RTBF Près de 78 000 jeunes ont fait appel à Infor Jeunes en 2018 Ces données font état du nombre de demandes d’informations reçues et traitées, d’animations données et de services rendus dans le réseau Infor Jeunes Belge, ainsi que le nombre de jeunes touchés par ces actions. Ces chiffres sont en constante augmentation, mais cette année, les compteurs ont explosé ! Une bonne réputation passe par une bonne information. En majorité, les statistiques démontrent que les jeunes s’adressant à Infor Jeunes le font parce qu’ils l’ont déjà fait auparavant. À côté de cela, le bouche à oreille est le canal qui arrive en deuxième position lorsque l’on sonde les jeunes sur leur connaissance de l’existence d’Infor Jeunes et de ses actions. Les jeunes qui s’adressent directement à Infor Jeunes ont généralement entre 19 et 26 ans, alors que les jeunes informés via les animations sont, quant à eux, plutôt âgés de 12 à 18 ans.