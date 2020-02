Les acteurs de l'école veulent-ils vraiment changer le décret inscription?

"Avant la régulation des inscriptions, dans certaines écoles, les inscriptions étaient prises plusieurs années à l'avance, ce qui créait une sorte de mécanisme d'ajustement", explique Etienne Michel. "A partir du moment où le politique a décidé de fixer une date pour le début des inscriptions, on a vu des files se former dans les écoles, et depuis, de législature en législature, on discute des critères de départage à mettre en oeuvre quand la demande dépasse l'offre de places, c'est incontournable". Le directeur général du SEGEC rappelle en outre que dans 85% des cas, les parents obtiennent l’école de leur premier choix, sans intervention de la CIRI (Commission Inter Réseaux des Inscription).

"La question des critères géographiques est plus compliquée à analyser", observe Véronique De Thier, "il faut bien départager sur des critères objectifs, et on voit que le critère géographique amène une forme de mobilité, mais il n'y a pas de mobilité de tous les publics". Et de proposer, par exemple, un double quota, "on fait une bascule de priorités: x% de places réservées pour des publics venant d'écoles défavorisées, et x% de places réservées pour des publics venant d'écoles plus favorisées".

