Les actes de grivèlerie augmentent et c'est l'Horeca qui paie

La grivèlerie, c’est un délit qui consiste à consommer sans payer, dans un café, un restaurant, un hôtel. Une infraction qui est en augmentation chez nous. Le Syndicat national des indépendants (SNI) a mené une enquête auprès de 562 établissements. Plus de la moitié d’entre eux ont été confrontés au moins une fois à ce type de délit en 2018. C’est une hausse de 33% par rapport à 2014. Pour éviter de passer par la case addition, les clients indélicats ont plus d’un tour dans leur sac. Les terrasses d’été leur offrent d’ailleurs encore un peu plus de possibilités de s’en aller sans payer. Ce qui rend la grivèlerie difficile à contrer est qu’il est presque impossible de rattraper les consommateurs qui s’en vont en "oubliant" de régler la note.

Quelques chiffres

Selon les résultats de l’enquête menée par le SNI, 51% des établissements Horeca ont donc été confrontés au moins une fois à de la grivèlerie l’année dernière. Plus fort encore, 25% d’entre eux affirment affronter le problème chaque mois et pour 2%, c’est même tous les jours. Les statistiques de la Police vont dans le même sens. Pour Christine Mattheeuws, Présidente du SNI, il existe différents stratagèmes : " Le retour du bon temps propice aux terrasses moins faciles à surveiller mais aussi la pause cigarette qui constitue une bonne excuse pour pouvoir filer sans payer. Les clients peuvent aussi profiter de l’agitation pendant le coup de feu ou dire qu’ils vont revenir parce qu’ils ont oublié leur portefeuille. […] De manière générale, on constate qu’ils sont plus audacieux."

Payer l’addition au moment de la commande

Pour lutter contre la grivèlerie, certains commerçants ont pris des mesures spécifiques, notamment en demandant de régler l’addition quand ils apportent les consommations. "Ce n’est peut-être pas très commercial vis-à-vis de la clientèle", explique la Président du SNI, "mais si le collaborateur explique la raison, cela sera mieux compris et accepté par le client." Une caméra de surveillance peut également s’avérer dissuasive. Le code pénal en cas de grivèlerie prévoit des peines d’emprisonnement qui peuvent aller jusqu’à trois mois de prison et des amendes pouvant atteindre 1500 euros mais, dans les faits, rares sont ceux qui sont condamnés. Le SNI appelle toutefois les victimes de grivèlerie à porter plainte.