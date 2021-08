Les achats de rentrée véritablement les moins chers

Nous allons acheter dans différentes grandes surfaces cinq produits scolaires indispensables. A chaque fois, nous prendrons les moins chers de tout l’assortiment : crayon ordinaire, bloc de feuille, bic quatre couleurs, classeur et gomme. On commence nos achats avec un hypermarché Cora et sa garantie "du meilleur prix". Dans ce type de grande surface, il y a du choix, mais, on ne prend que les produits meilleur marché. Chez Dreamland, ensuite. Ici, comme ils disent, il y en a "pour tous les budgets". Mais pour notre comparatif, on se tourne vers les produits d’entrée de gamme, de la marque distributeur, bien souvent. Poursuivons notre récolte chez Carrefour. Cette enseigne nous promet des produits "aux meilleurs prix". On termine nos achats chez Trafic qui promet également les "meilleurs prix."