Les accompagnateurs de train ne porteront plus de badge nominatif

Depuis le 1er novembre 2018, les accompagnateurs et les accompagnatrices de train devaient porter un badge nominatif afin de pouvoir les identifier. Le ministre fédéral en charge de la Mobilité, François Bellot (MR), fait marche arrière et propose à la place un badge portant un numéro permettant à la SNCB et au ministère de l’Intérieur d’identifier l’agent. Une mesure assurant un meilleur équilibre entre la nécessité de pouvoir identifier ce personnel, tout en préservant sa vie privée et sa sécurité.

Cette loi entrée en vigueur il y a 5 mois permet aux accompagnateurs de train d’infliger des amendes administratives aux passagers sans titre de transport en règle. Cela permet des poursuites judiciaires. Mais ces nouveaux pouvoirs octroyés aux agents ne sont possibles qu’à condition de pouvoir les identifier. À l’époque, les accompagnateurs avaient marqué des réticences par rapport à cette mesure. Les craintes étaient importantes de faire notamment l’objet de harcèlement sur les réseaux sociaux.

Vers une modification de la loi

Une modification de la loi a été introduite ce jeudi à la Chambre par François Bellot, qui déclare : « Par mesure de précaution, je m’étais engagé à évaluer la situation dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de la loi afin d’évaluer le système et de le modifier si nécessaire. Dans le cadre de cette évaluation, en concertation avec la SNCB, nous avons constaté que des faits de menaces sur les réseaux sociaux étaient à déplorer, ce qui est inacceptable et ce que je condamne fermement. Nous avons donc décidé d’agir immédiatement en proposant au Parlement de modifier la loi afin que les badges ne soient plus nominatifs, mais reprennent un numéro d’identification unique » indique le Ministre de la Mobilité. « Cette modification assurera un meilleur équilibre entre les intérêts : d’une part, l’intérêt légitime du citoyen qui doit être en mesure d’identifier l’agent qui le verbalise afin de signaler un éventuel abus et, d’autre part, l’intérêt légitime de l’agent constatateur dont la vie privée et la sécurité ne doivent pas être mises en péril. »

Pour Thierry Moers secrétaire national CGSP, le syndicat socialiste, « c’est une victoire pour le bien-être quotidien des accompagnatrices et accompagnateurs de train ». Le syndicaliste salue la décision du ministre. « Lors du dernier Comité anti-agression de la SNCB nous avions apporté pas d’éléments sur la table, notamment des menaces dont étaient victimes nos agents ».