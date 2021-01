Les accidents provoqués par les feux d'artifice ont diminué durant les fêtes

Le nombre d’accidents provoqués par des feux d’artifice ou pétards a fortement diminué au cours de la récente période de fin d’année. Mais malgré le couvre-feu et l’interdiction des feux d’artifice ou pétards, 21 personnes ont été blessées et deux ont même été tuées, a fait savoir ce lundi la Fondation des brûlés.

"Le nombre d’accidents provoqués par des feux d’artifice a diminué de manière significative : nous avons enregistré une baisse d’environ 80%", selon Stefaan Lauwaert de la Fondation des brûlés. "Hélas, en dépit du couvre-feu et de l’interdiction des feux d’artifice, 21 personnes ont été blessées et deux personnes tuées par des feux d’artifice. C’est dans les grandes villes en particulier que les citoyens ont contourné l’interdiction des feux d’artifice et le couvre-feu. Certaines des victimes se sont retrouvées à l’hôpital dès avant minuit."

La plupart de ces victimes ont dû être soignées pour des brûlures, notamment aux mains et au visage. Quatre personnes ont été blessées aux yeux, une personne a subi des dommages auditifs.

Interdire les feux d’artifice ?

Au cours des deux dernières années, les accidents impliquant des feux d’artifice ont fait plus de 100 victimes : 108 en 2018-2019 et 102 en 2019-2020. Ce nombre est supérieur de quelque 30% à celui des années précédentes.

L’organisation dénonce la pratique des feux d’artifice illégaux et préconise une interdiction générale de la vente, ainsi que de l’utilisation des feux d’artifice. "Cette interdiction doit s’accompagner de contrôles stricts des feux d’artifice illégaux", souligne Lauwaert. "La dernière période de fin d’année a montré qu’une interdiction des feux d’artifice entraîne beaucoup moins d’accidents", selon le responsable de la fondation, qui estime que le bilan des fêtes de fin d’année reste toutefois "beaucoup trop lourd".