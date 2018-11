Les abbayes et monastères accueillent chaque jour plus de 300 personnes

Les 20 principaux centres de retraites spirituelles du pays ont comptabilisé 121.273 nuitées en 2016 tandis que les 4 lieux de pèlerinage les plus importants de Belgique ont accueilli plus de 1,5 million de fidèles, selon les chiffres du premier rapport annuel publié mercredi par l'Eglise catholique belge. "Cela démontre le grand besoin de sens, de calme et de silence dans notre société", explique Jeroen Moens, un des auteurs de l'étude.

Toujours selon cette étude, quelque 163.000 bénévoles étaient actifs dans les 3.846 paroisses de Belgique. L’Église comptait par ailleurs 2.774 prêtres diocésains ainsi que 2.205 prêtres issus d'un ordre religieux. Environ 52.000 jeunes ont également suivi la catéchèse en vue de leur confirmation et étaient accompagnés dans leur parcours par 8.008 catéchistes. En 2018, 52,76 pc de la population belge se déclarait ainsi catholique et 9,42 pc - soit 1.071.853 personnes - pratiquante.

Cela démonte le cliché que l’Église n'intéresse plus

Il s'agit là de quelques chiffres tirés du rapport de 88 pages publié pour la première fois par l’Église catholique belge. Selon Jeroen Moens, trois aspects de ce rapport doivent être mis en exergue. Ainsi, 121.273 personnes ont séjourné dans un des 20 principaux centres de retraites du pays en 2016. Ce qui représente plus de 300 nuitées par jour. Les 4 grands centres de pèlerinage du pays - Montaigu, Oostakker, Banneux et Beauraing - ont accueilli 1.557.600 fidèles. Enfin, les différents centres diocésains qui dispensent une formation pastorale comptaient 762 étudiants dont pas moins de 476 femmes. "Cela démonte le cliché que l’Église n'intéresse plus", selon Jeroen Moens.

Pour ce rapport, l'accent a été porté sur les soins et l'accompagnement que l'Eglise propose aux personnes les plus vulnérables: les malades et les personnes âgées, les pauvres et les plus démunis, les migrants et les réfugiés.

Le sujet des abus sexuels commis au sein de l'Eglise a également été abordé brièvement. Selon les chiffres de la Commission interdiocésaine pour la protection des enfants et des jeunes, 655 victimes d'abus ont été reconnues et indemnisées entre 2012 et 2016 pour un montant de 3,9 millions d'euros.

S'il s'agit là de la première publication d'un tel rapport, nul doute que d'autres suivront et que celui-ci leur servira de base, selon Jeroen Moens. "Nous sommes naturellement bien conscients que de nombreux chiffres sont en baisse et que les églises sont moins remplies le dimanche qu'il y a 30 ans", poursuit l'intéressé. "Mais les chiffres montent également qu'il y a encore besoin de sens, de calme et de silence dans notre société."